袁澧林纽约夺「亚洲新星奖」激动到手震 奖座重5公斤自嘲唔够大只：要做多啲Gym先顶得住

由金像导演尔冬升监制，香港新锐导演王德健自编自导，冯德伦、袁澧林、胡杏儿及周秀娜领衔主演的电影《第四幕》再传喜讯！本片获邀参展「第25届纽约亚洲电影节」（New York Asian Film Festival），将香港电影带到纽约及海外观众面前。导演王德健与戏中担纲演出的女主角袁澧林（Angela）一同亲赴纽约出席影展，Angela更凭借出色表现获大会颁「亚洲新星奖」（Screen International Rising Star Award），双喜临门！

王德健对袁澧林表现高度肯定

电影《第四幕》首次登陆纽约即获得当地影迷热烈回响。编剧暨导演王德健对于作品能远赴纽约大感振奋，对Angela的表现给予高度肯定与赞赏：「多谢纽约亚洲电影节颁奖给Angela，佢喺《第四幕》出色的表演，相信大家将会有目共睹，好期待！」在纽约亚洲电影节颁奖现场，Angela接过「亚洲新星奖」奖座后发表了动人致辞，她首先感谢电影节给予的肯定，并形容这是提醒自己莫忘初心的重要时刻：「多谢纽约亚洲电影节颁呢个咁特别嘅荣誉畀我。我相信呢个系一个好好嘅提醒，叫我继续做我真正热爱嘅事。」

袁澧林感谢导演发掘「大灰狼」一面

Angela在台上特别向导演王德健致谢，感谢他给予自己发掘演戏潜能的机会：「多谢王德健导演为我写咗《第四幕》呢个角色。佢曾经同我讲过：『我想睇到你更多强悍、好胜、坦荡荡嘅天蝎座一面。』于是佢就开始创作 Hanna 呢个角色，一个充满激情、对生命有强烈渴望嘅女仔。如果将『无害嘅小女孩』放喺光谱嘅一端，『大灰狼』放喺另一端，我以前通常接嘅角色都比较偏向小女孩。而导演想像中嘅我，系两者嘅结合，甚至直接系一只大灰狼。所以我好开心可以演到佢提供畀我呢个咁独特嘅角色，非常多谢！」

袁澧林分享「艺术家要对自己坦诚」体悟

Angela 更分享了她对演艺创作的深刻体悟，展现出作为演员的真诚态度：「喺我落台同打电话畀我妈妈讲攞奖之前，最后讲多一句：我相信一个艺术家应该要对自己坦诚，我相信艺术家应该随时展现一颗赤裸而真实嘅心。呢点对我嚟讲好重要，亦系我一直做紧嘅事。我亦相信，呢样嘢正正系令艺术变得无可避免地美丽嘅原因。多谢大家！」

袁澧林笑指奖座重达5、6公斤

Angela更大爆笑弹，笑指手上的奖座实在「份量十足」：「首先个奖好重啦，重到我个speech其实几分钟，一路讲已经觉得我啲肌肉快支撑唔到，心谂：『咦，我唔系大只妹嚟嘅咩？』个奖物理意义上真系好重，有成5、6公斤！我仲担心紧之后上机行李会超重overcharge，但无论如何都会带返嚟！所以话磨练演技系一回事，如果未来要攞多啲奖呢，应该要做多啲 gym 先可以迎接更加多嘅奖项。」

袁澧林林肯中心放映意义重大

今次纽约亚洲电影节放映场地选址于纽约著名文化枢纽林肯表演艺术中心（Lincoln Center）。Angela于同一天内在此殿堂级场地向海外观众呈献《第四幕》，令她大感荣幸且意义重大。对于能站上国际舞台，她难掩兴奋之情：「Lincoln Center系一个好重要嘅文化枢纽，因为佢哋好坚持播放好多电影嘅首映。我以前喺屋企睇YouTube，知道好多美国、欧洲电影以至各大影展嘅作品都会喺度播放。所以一开始知道纽约亚洲电影节举办地点系林肯表演艺术中心，对我嚟讲有一层多重嘅意义，世界知名嘅导演都喺度做佢哋嘅电影首映，文化意义好深厚。」今次亦是Angela首次与纽约观众一同欣赏《第四幕》成品。现场气氛热烈，观众反应极佳，她分享道：「因为系第一次睇《第四幕》，仲要系同纽约嘅观众一齐睇，感受到大家笑嘅位置，觉得整个过程好有趣。」