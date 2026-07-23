谢贤离世丨谢霆锋丧父后首现身 全黑打扮抵青岛准备演唱会 日前为父处理后事紧急返港

《星岛头条》日前独家报导，一代巨星谢贤（四哥）于7月16日离世，享年89岁。据知，谢霆锋赶及见父亲谢贤最后一面，经历丧父之痛后，他今日首度公开现身。有内地网民在小红书上载影片，指谢霆锋已抵达青岛胶东国际机场，为即将于7月25日举行的《Evolution Nic Live进化演唱会》青岛站作准备。影片中，谢霆锋身穿全黑衣裤，背著一个黑色大袋，在工作人员陪同下快步前行，全程低头不语，显得相当低调。

谢霆锋为父亲谢贤处理后事紧急返港

谢贤于7月16日与世长辞，其家人为尊重其生前意愿，低调处理后事。据悉，谢霆锋本已在内地筹备演唱会，得知谢贤因肺炎入院抢救已紧急返回香港，最终赶及陪伴父亲走最后一程。此外，网上亦流传疑似谢霆锋日前与工作人员赶返香港的机场照片。他在处理完父亲的后事后，已迅速返回内地，继续其演艺工作，敬业精神备受称赞，同时亦令不少粉丝心疼。

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谢霆锋兄妹发声明 恳请给予空间

谢霆锋与妹妹谢婷婷早前曾发表联合声明，证实父亲在家人陪伴下安详离世，结束其精彩丰盛的一生。声明中赞扬谢贤「才华横溢，成就非凡」，其独特的个人风采与真挚性情，为香港电影及演艺事业带来深远影响。家人同时恳请外界给予空间处理家事，并对各界的关心与支持表达感谢。

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