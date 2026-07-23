路兰力压群雄登《Vulture》最具影响力导演榜首 奉俊昊名列第15成亚裔之冠

美国娱乐新闻网站《vulture》近日公布荷里活百大最具影响力导演名单，英国导演基斯杜化路兰（Christopher Nolan）力压群雄，登上榜首。该名单由《vulture》资深撰稿人Nate Jones历时数月，访问多名经理人、行政人员、监制、公关及传媒人后编制而成，并以作品一致性、票房号召力、创作自主权、声望、口碑及发展潜力6大标准评核导演实力。

保罗汤玛士位列第10位

路兰凭新作《奥德赛》缔造个人生涯最高全球票房开画成绩，加上《蝙蝠侠》系列及《奥本海默》等作品奠定其地位，故获评为兼具票房与口碑之代表人物。紧随其后的依次为《黑豹》导演Ryan Coogler、《沙丘瀚战》系列导演Denis Villeneuve、《Barbie芭比》女导演Greta Gerwig、昆顿塔伦天奴（Quentin Tarantino）、名导占士金马伦（James Cameron）、马田史高西斯（Martin Scorsese）、《访．吓》佐敦比尔（Jordan Peele）及凭《一战再战》赢得今届奥斯卡金像导演的保罗汤玛士安德逊（Paul Thomas Anderson）依次第2至10位。

赵婷占第46位、李安排名第83位

《上流寄生族》韩国名导奉俊昊打入第15位，成为亚裔导演中排名最高。至于华裔导演方面，出生于北京的奥斯卡导演赵婷位列第46位，其执导作品包括《浪迹天地》及漫威电影《永恒族》。台湾导演李安则排名第83位，以《断背山》及《少年Pi的奇幻漂流》两度夺得奥斯卡最佳导演奖闻名于世。以《奇异女侠玩救宇宙》荣获奥斯卡最佳导演奖的关家永与拍档Daniel Scheinert，排名第31位；执导《我的超豪男友》及《魔法坏女巫》系列朱浩伟（Jon M. Chu），则位列第37位。至于以《诡屋惊凶实录》系列闻名之马来西亚华裔导演温子仁（James Wan），排名第66位。

《vulture》亦坦言，是次排名反映荷里活现存权力结构，仍以白人男性导演占多数，女性及有色人种导演要达致同等影响力，所面对之障碍依然较大。