黄滢仴少女系比坚尼难掩丰满上围 「白无常」浸温泉晒坚挺蜜桃臀 白滑长腿一览无遗

24岁的TVB女星黄滢仴近日在社交平台分享了一系列泳装照片，展示其身材线条。相中的她身穿一套粉色比坚尼，上身采用深V剪裁与交叉绑带设计，下身为低腰两侧绑带款式，高度展现腰部与腹部线条。她另外配上一件同色系的半透明薄纱喇叭袖罩衫，在温泉浸浴时，湿透的薄纱贴上肌肤，隐约透出双臂与肩颈线条。在另一组户外草地照片中，深V比坚尼设计突显了其丰满的上围及纤细腰肢。除此之外，她亦穿起台湾原住民的服饰，躺卧著拍照，大晒其白滑美腿。这组照片是她早前随摄制队前往台湾花莲及台东，拍摄旅游节目《自然系女子旅行3》的幕后花絮，其大胆的服装尺度随即引发网民热烈讨论。

「学霸」黄滢仴曾跳火辣拉丁舞

除了拥有出众的外形，黄滢仴其实是一位毕业于香港大学的毕业生。她于2021年报读第31期无线电视艺员训练班，毕业后随即加入J2台成为J2ER之一，正式展开演艺生涯。她自小接受演艺训练，不仅精通钢琴，更擅长拉丁舞、中国舞及古典舞等多种舞蹈。过去在综艺节目《全城一叮》中，她与拍档吴兆麟在舞台上表演拉丁舞，期间完成了高难度的「人肉风火轮」动作，展示了身体柔软度与舞蹈功底，其舞台表现力获得观众关注。

相关阅读：自然系女子旅行｜叶靖仪黄滢仴紧身装上阵半空食蕉 勒紧火辣身材 林映晖尺度大开讲有味笑话

黄滢仴于灵异节目扮「白无常」上位

入行至今，黄滢仴积极参与不同类型节目的演出，她曾担任儿童节目《Hands Up》主持，并在灵异节目《直播灵接触》中扮演「白无常」一角。在剧集方面，她参与了多部作品的演出，包括在处境剧《爱回家之开心速递》中，曾分别饰演贾名媛秘书、手摇饮品店员及年轻版谭校长太太等多个绿叶角色。随后她亦参与了《我推的野男Live》，并拍摄剧集《婚后事》及《金式森林》，在不同作品中累积演艺经验。

相关阅读：「白无常」黄滢仴细码比坚尼「中门大开」 浸浴晒傲人澎湃上围 港大学霸曾演《爱回家》