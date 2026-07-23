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非份之罪丨「危险游戏」片尾鸣谢宏福苑业主立案法团 五级大火事故前取景 网民百感交集

影视圈
更新时间：17:00 2026-07-23 HKT
发布时间：17:00 2026-07-23 HKT

TVB另类写实剧集《非份之罪》近日播出第四个单元「危险游戏」，昨晚（22日）故事迎来大结局，剧情高潮迭起。由胡敏芝饰演的Wendy因一个恶作剧念头，意外触发连环死亡悲剧，背后更揭露一段为爱疯狂的悲惨过去。当中在结尾时曝光的场景，意外见到宏福苑，更引发网民热议。

非份之罪丨片尾鸣谢「宏福苑业主立案法团」

「危险游戏」于片尾最后一幕，讲述于「Jarvis」危家仁（吴伟豪 饰）的童年回忆，场景设定在屋苑公园，一班小朋友使用「瀡滑梯」时被整蛊，遭Jarvis用颜料榻污糟衣服。而剧集片尾字幕特别鸣谢「宏福苑业主立案法团」，不少观众立即认出，该公园正是大埔宏福苑的游乐场。

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非份之罪丨棚架围封宏福苑前拍摄

随后大批网民进行讨论，表示看到熟悉的场景百感交集。据指画面早于2023年至2024年间拍摄，去年11月宏福苑五级火灾，造成168人死亡，数十人受伤。剧中在阳光下一众小孩嬉戏的画面，成为该游乐场及屋苑在大火前，未有棚架围封时的「最后纪录」。

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网民纷纷留言：「算是最后的彩蛋」、「套剧大维修之前拍的」、「估唔到两年后就变晒」、「估唔到见到宏福苑公园最后纪录」、「今集最后出个游乐场系宏福苑楼下𠮶个游乐场」、「最尾𠮶场滑梯整蛊人嘅戏就系宏福苑楼下个公园拍，有啲居民睇番都好感触」，让不少观众睹物思人，深感唏嘘。

非份之罪丨胡敏芝错爱吴伟豪付上生命

在「危险游戏」结局中，「Wendy」胡敏芝为讨好心仪对象Jarvis，并对男方进行恶作剧，偷偷更换其原先准备的氧气瓶，未料此举与清姐（罗冠兰饰）的换瓶操作叠加，引发致命意外。剧情揭示，Wendy对Javis长期痴心错付，即使曾因对方的情绪勒索导致小产，依然无怨无悔，更为继承其拍摄整蛊短片的遗志，而付上生命。

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