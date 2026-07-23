谢贤离世丨网民爆谢贤曾勇救堕海男童 疑似姜中平家属悼念谢恩情 再揭四哥有情有义举动

日前《星岛头条》独家报导，一代巨星谢贤（四哥）已于7月16日离世、7月20日完成火化仪式。谢贤离世令大众不舍，同时他生前的处世态度、敬业精神与善良举动亦再被提及。近日，一位名为「maykeung46」的网民在社交平台Threads上分享了一段与谢贤相关的往事，引起网民关注。有网民凭「maykeung46」分享的照片推测，她可能是粤语片的著名反派演员姜中平的后人。

谢贤勇救堕海男童

据该网民忆述，她的父亲与谢贤是旧同事。在某个周末，谢贤邀请他们一家人乘搭游艇出海，期间她年幼的弟弟因不谙水性而在海中遇险。谢贤当时毫不犹豫地跳入水中，成功救起男童，使其得以脱险。此事令该网民一家对谢贤感激不已，并称他为「救命恩人」。

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谢贤重情重义抽空赴旧同僚丧礼

除了分享谢贤的救人义举，该网民亦提及另一件令她印象深刻的事。她表示，最后一次见到谢贤，是在她父亲的丧礼上。尽管当时谢贤已是巨星，行程繁忙，但他仍坚持抽空出席，亲自向昔日的同事作最后的告别。此举让她深切感受到谢贤不仅是一位银幕上的巨星，在现实生活中更是一位有情有义、关爱朋友的善心人。

爆料网民疑为姜中平后人

虽然这位网民并无提及父亲身份，但有网民从照片中的花牌及生平小册子发现先人为「姜中平」，加上网民帐号含「keung」，推断她正是资深演员姜中平的女儿。姜中平与谢贤在粤语片年代合作无间，曾一同演出电影《唐山阿嫂》。姜中平于1999年离世，当时谢贤仍坚持抽空出席丧礼，亲自向昔日拍档作最后告别。经姜中平后人的分享，网民更认识谢贤有情有义的一面，赞扬他身为巨星却毫无架子，为香港明星典范。

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