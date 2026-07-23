朱维德丧礼丨朱翁晚年入安老院知道出书已不认得人 好友爆朱维德若非身体限制会去尽所有国家

「朱翁」朱维德于7月7日离世，享年95岁，其丧礼于今日（23日）在红磡万国殡仪馆举行。网上专页「朱翁同行」管理员邝志康，曾为朱翁推出《消失了的……：朱翁香江风物纪行》，今日到场悼念朱翁并发表悼词。

朱维德因收藏认识「朱翁同行」管理员

邝志康指朱翁除了是电视工作者，亦曾是一位老师，希望大家记得朱维德的笑声，以及朱翁朱维德曾做的历史文化贡献。邝志康表示2021年认识朱翁，从他的收藏而认识对方，亦获朱维德太太信任。

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朱维德晚年不太认得人

谈到见证朱翁身体变化？邝志康指初识时精神不错，后来大家以电话为主，亦因COVID而少见面。除了出书外，亦曾相约朱维德做口述历史访问，但随著朱翁进入护理安老院而没有进行，但朱翁亦知道书有出版，但当时朱维德已不太认得人，但相信他会很支持，亦继承到朱维德的收藏。

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问除了出版外，朱翁可有甚么想做的事？邝志康指：「朱翁越难去的地方越想去，若非身体所限可能所有国家都会去，他亦懂得潜水、滑浪风帆、骑马、滑雪都识。」邝志康感谢朱翁从不吝啬分享，是一位和霭可亲的长者，感觉被对方视为学生。

朱维德生前提醒开心快乐积极做人

问到灵堂内朱维德的家人情绪，邝志康指大家都平静，因为知道朱翁是老人家、享耆寿笑丧离开：「朱翁一直提我们要开心快乐积极做人，他不会想见到我们悲伤，他只是展开一段未知的旅程，我们应该祝福他走得安稳自在，探索他未知的地方。」