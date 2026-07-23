朱维德丧礼丨朱翁灵堂布置简洁庄严 周梁淑怡敬挽「尊敬的老拍档」叶洁馨致送花牌悼念

人称「朱翁」的朱维德于7月7日与世长辞，享年95岁。其家人今日为朱维德举行丧礼，供亲友作最后告别。灵堂布置简洁而庄严，流露著对香港第一代旅游达人朱维德的无限思念。

朱维德彩色遗照神态亲切

从现场照片可见，灵堂中央高挂「永远怀念」横匾，正中摆放朱维德面带温和微笑的彩色遗照。遗照中的朱维德穿上深色条纹西装，神态亲切。遗照前方是家属致送的心形花圈，两旁写上「维系香江杏坛传旧事」及「德超广众萤幕留青音」的挽联，道尽朱翁朱维德一生对香港历史文化的贡献。

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灵堂两侧排满来自各界亲友及机构的花牌，形成一片花海，以表敬意。致送花圈的包括朱维德曾服务多年的「电视广播有限公司」、由周梁淑怡敬挽的「尊敬的老拍档 朱翁 福寿全归」、香港郊野活动协进会、加拿大之友，以及资深影视制作人叶洁馨等，可见朱翁朱维德多年来在广播、影视及文化界结下的人缘。

朱维德太太与亲友哀伤悼念朱翁

朱维德的太太穿上白衫坐在家属位置，神情哀伤进行悼念仪式。现场见到有众多亲友到场悼念，坐满灵堂两边的座位，众人神情肃穆，静静地送别陪伴几代香港人成长的「香港掌故王」。