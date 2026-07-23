朱维德丧礼丨周梁淑怡送别「香港活字典」 忆合作往事：走遍香港角落吸引数千人到景点踩平草皮

人称「朱翁」的朱维德于7月7日离世，享年95岁。朱维德的追悼及告别仪式，今日（23日）在红磡万国殡仪馆举行，曾任电视台高层的周梁淑怡到场悼念朱维德。

周梁淑怡赞朱维德态度好

周梁淑怡指早年在电视台任编导，朱翁是她5人小组的成员，并担任主持。虽然当年大家经验不足，但朱维德态度非常好，不止主持工作，幕后也会参与，将工作用心做到最好。

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周梁淑怡赞朱维德博学

周梁淑怡指当年与朱维德制作节目《欢乐家庭》，他以主持身份带大家走遍香港角落，甚至吸引数千人到景点踩平草皮，影响力非常大，是香港活字典，非常博学和用心，朱维德的讲播亦非常动听。问与朱维德多久没见？周梁淑怡指因朱翁曾离开过香港，的确很久没见了，令人怀念。

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