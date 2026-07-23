张伟文疑遭护老院疏忽照顾社署接获投诉 火速行动到院舍突击巡查 院友家属爆料衞生情况

曾参与无线电视人气节目《Sunday靓声王》张伟文，其晚年生活与健康状况，备受外界关注。近日《星岛头条》率先独家披露张伟文疑在院舍遭受不妥善照顾，张伟文的经理人方俊日前控诉，指张伟文现时入住的护老院涉嫌疏忽照顾，不仅未有提供应有的基本护理，更导致张伟文压疮问题严重恶化，甚至透露张伟文已长达一年半未曾洗澡及坐起，情况令人担忧。

张伟文护理照顾服务疑欠妥善

社会福利署昨日（22日）回复传媒查询时，证实牌照处于2026年7月接获相关投诉，指旺角护老院「护老乐」为住客提供的护理照顾服务欠妥善。社署指牌照处在接获投诉后，已即时展开跟进与调查。

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当局派员到院舍进行突击巡查、实地视察院舍的护理程序，并深入访问院舍员工、住客及其家属，同时检视院舍内相关的护理纪录。牌照处会持续密切跟进有关投诉，一旦发现院舍有违规情况，会因应违规事项的性质及严重程度，采取相应的执管行动，并会加强监察，确保院舍切实执行改善措施，以保障院舍住客的福祉。

院友家属爆料张伟文由专人喂饭

为进一步了解实况，有传媒到该旺角院舍视察，并尝试向职员查询。不过现场职员表现回避，仅表示负责人已经下班，要求传媒改以电话或电邮方式联络。而在场的一位院友家属，透露确实曾在院舍内见过张伟文，但表示对方极少在房间以外的地方活动，平日也需要由专人喂饭，观察其沟通能力显得相当不佳。不过该家属补充，院舍内部的衞生情况尚算可以，平日有见到职员进行清洁，至于外界针对该院舍的具体指控是否属实，则表示并不清楚。

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