朱维德丧礼丨朱翁今日出殡遗孀燕娟花牌怀念亡夫 无宗教仪式作最后送别

人称「朱翁」的资深电视工作人员朱维德，于7月7日安详离世，享年95岁。朱翁的追悼及告别仪式今日（23日）在红磡万国殡仪馆举行，下午大殓及出殡。朱维德的家人透过工作人员婉拒受访，及以私人活动为由拒绝拍照，传媒只可以拍摄场外摆设。

朱维德丧礼门外放满花牌

朱维德的家人透过工作人员婉拒受访，及以私人活动为由拒绝拍照，传媒只可以拍摄场外摆设。朱维德的追悼活动没有采宗教仪式，门外放满花牌，在接待处，桌上放有灵堂内同一张朱维德的遗照，以及白色蜡烛。

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朱维德名字为挽联

灵堂内，朱维德的遗照前放有太太的花牌，写「朱维德夫君冥鉴，永远怀念，燕娟」，横幅写「永远怀念」，左右两则以朱维德的名字为联，写有「维系香江杏坛传旧事、德超广众萤幕留青音」，以悼朱维德多年来的作品及贡献。

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