谢贤钟景辉施南生等28位圈中人七个月内相继离世 网民叹2026年香港娱圈噩耗不断感惋惜

2026年仅过七个多月，香港演艺圈频传噩耗，多位影视界重量级人物及幕后功臣相继与世长辞，令大批网民及影迷深表惋惜。《星岛头条》日前独家报道，一代巨星谢贤（四哥）已于7月16日离世，并于7月20日低调火化，享年89岁。单计七月份，娱乐圈已痛失多位演艺精英，当中包括资深电影人施南生、进军荷里活并于漫威剧集饰演「高夫人」的资深演员何炜晴、人称「朱翁」的资深电视主持兼演员朱维德、有「御用恶女」之称的前TVB女星梁珊，以及「御用工人」梁爱。这波哀伤氛围笼罩整个演艺界，每隔数天便有演艺人才离世的消息，无疑是香港影视圈的一大损失。

钟景辉、吴文忻、陈敏儿等接连离开人世

回顾刚过去的六月份，多位陪伴港人成长的演艺名人亦不幸辞世，当中包括香港戏剧大师「King Sir」钟景辉、不敌病魔的前港姐吴文忻、陈敏儿、资深摄影师及导演何宝荣，以及资深演员苗金凤。同时，在香港出生并于台湾成名的「摇滚教父」黄大炜、一代武打巨星李小龙胞姊李秋源，以及年仅20多岁因病离世的前ViuTV节目主持施可莹，亦于同月先后告别大众。

相关阅读：谢贤离世丨四哥曾谈身后事：千祈唔好搞大佢 自认唔怕死想静静地离去 豁达看人生

因葵、谷薇丽于五月离世

五月份的逝者同样令人痛心，包括曾演出《九品芝麻官》的资深京剧演员兼戏曲导演刘洵、前邵氏著名武打男星白鹰、太极御用填词人因葵、殿堂级歌唱家江桦，以及资深电影人谷薇丽；而有「高龄亚姐」之称的刘月好，亦被揭发早于今年农历二月仙游。

相关阅读：钟景辉于睡梦中离世享年89岁 姪儿沉痛宣布消息 著手处理King Sir身后事：感谢一直关心陪伴

谢贤离世丨回顾四哥生前未曝光居家照：

年初已有多位台前幕后人才殒落

而于2026年一月至四月期间，亦先后有多名台前幕后猛将殒落。一代功夫巨星梁小龙、著名武术指导兼导演袁祥仁（七哥），以及「TVB御用烂仔」游飚于首两月相继病逝；随后，李家鼎前妻施明亦于三月与世长辞。踏入四月，在电影《古惑仔》饰演洪兴军师「陈耀」的李道瑜、资深制作人萧键铿、资深艺人江图先后因病离世，而前TVB艺人潘宏彬的死讯则在金像奖特刊中被披露。近三十位影视从业员于短短数月内相继告别尘世，难怪网民纷纷慨叹噩耗太频密。尽管巨星的光芒已退下帷幕，但他们为香港影视界留下的丰富宝藏，将长存在每一位观众心中。

相关阅读：吴文忻陈敏儿同为10月17日生日相隔3天离世 皆曾开生前告别派对笑看生死 宣扬正向生命教育