陈欣健罕谈桃花劲令老婆张蓉蓉不满 因往事对婚姻无信心 谈警司生涯靠超自然力量破案？

陈欣健（Philip ）曾当过主持、演员、导演、编剧、制片、电影策划、娱乐公司管理层工作。而在他加入影视圈前是一名警察，他于1965年加入警队，1975年晋升为刑事侦缉科（CID）警司，成为当时香港最年轻的警司之一，先后参与过不少案件，其中包括宝生银行挟持人质事件、旺角长城公寓谋杀案和先施大厦凶杀案等，直到1976年毅然辞职离开警队投身娱乐圈。陈欣健近日接受资深传媒人查小欣的YouTube频道《红查馆》的访问，谈到当年放弃位高权重的警队高层职位毅然投身娱乐圈，陈欣健坦言自己从未刻意追求过非凡成就。此外，他更罕有谈及感情生活，认因绯闻多令前影星老婆张蓉蓉不开心。

陈欣健童年家境不佳、学业受挫

陈欣健在节目中分享，童年时因家境不佳、学业受挫而备受打击，曾是个极度内向且自卑的男孩，直到中学时期进入喇沙书院后，才逐渐找回自信。回望过去，陈欣健笑言一切转变皆非刻意强求，而是源于他对电影、音乐及大千世界保持著强烈的好奇心。

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陈欣健不觉自己有甚么成就

陈欣健除了以「传奇警司」与「金牌司仪」的身分闻名外，年轻时风流倜傥的形象与丰富的绯闻同样备受大众关注，他曾被甘国亮爆有多达近30位红颜知己，陈欣健还坦言因为工作关系而多绯闻，令太太张蓉蓉不开心。想不到出名有女人缘的陈欣健，原来内心一直隐藏住一段刻骨铭心的初恋痛爱。在访问上，陈欣健表示在19岁当上见习督察时，与细他三年的初恋女友爱得轰烈，甚至已认定对方为终生伴侣。可惜女方母亲改嫁并硬生生将两人拆散。女方临走前曾向陈欣健许下承诺：「等我21岁返嚟同你结婚！」结果三年后，女方却在美国嫁给外籍男子：「我后生𠮶阵比较上系轻狂啲，我嘅初恋系好大打击，变咗我开头一直都系觉得对婚姻，对于男女𠮶个长久嘅关系，系冇晒信心。我净系觉得同时有三个好，稳阵啲。」

情场失意，但仕途反而相当顺利，陈欣健在警队9年间晋升成为警司，他说：「冇谂到，真系唔觉得好威水，但系佢发生喺我身上，我就要去面对之嘛。好似你话发生啲案件，宝生银行械劫案有人质，TVB要转播，长城公寓一个好恐怖嘅碎尸案，所有呢啲嘢发生，我喺呢个岗位就面对，总之完成咗个阶段，破咗案系开心嘅。但唔觉得有咩，因为出粮就系做呢啲嘢。我又唔觉得系有咩特别，但系你谂返转头就话，都叫做开心嘅，因为都系自己嘅努力，同埋系我相信一样嘢，善恶到头终有报，呢样嘢我都信嘅，但系我真系唔觉得有乜嘢成就。」

陈欣健调查过程仿佛有「超自然力量」牵引

陈欣健亦透露当年调查碎尸案时，见到20多岁女死者的家属认尸，深感痛心和同情，更誓言要将凶徒绳之于法，他更形容凭著对死者的悲悯之心，他亲自参与了许多带队官本不需要做的常规搜查，调查过程仿佛有「超自然力量」牵引：「好偶然就系畀我喺一个机会度，引领我发现到𠮶个最主要嘅证物，就系个死者嘅衣服，同埋佢同𠮶个怀疑嘅疑凶嘅照片。我哋先至知原来佢哋呢个人就系疑凶，因为同佢一齐有啲生活照，原来塞喺晒佢𠮶个屋企度。𠮶个moment系一个整个案件嘅查案嘅一个好重要嘅转捩点。」陈欣健坚守「人命珍贵」的原则，在警队生涯中从未开过一枪：「我试过曾经追过一个摆炸弹嘅一个男人，追咗几条街，佢唔够我走。我追到佢之后，揿低佢，但系我都唔会开枪，因为我觉得人命好珍贵。你射错一个人，你会唔会中𠮶个人呢？」不过到了1976年，陈欣健放弃警队的高薪厚职，全身投入娱乐圈。被问到家人有否反对？陈欣健笑言父母向来不干涉他的决定：「我老婆更加唔理，我老婆最紧要系打麻雀，好难问佢㗎嘛，佢基本上系一个几纯朴嘅女仔，唔识得香港个社会，喺上海嚟到呢度，冇几年就识得我，跟住就大家就同居，跟住就埋单结婚，生埋BB。反而我唔做警察之前，走去问许冠文，佢问过点样认为我可以做到导演呢？我咪话做导演拍戏就系讲故仔啫，我谂我讲故仔都几叻。哗，我可以整到人笑，整到人喊，我可以吓到人。佢望住我，你做啦。」

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陈欣健家人爱做娱圈工作：