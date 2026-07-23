前女星张淑仪嫁「最后贵族」后人邓永锵 女儿邓爱嘉晒合照贺弟弟生日 一代女神变银发族

前邵氏女星张淑仪在1983年与有「最后贵族」之称的邓肇坚长孙邓永锵结婚并退出娱乐圈，婚后育有一女一子邓爱嘉（Victoria）及邓裕铿（Edward），一家四口曾有过一段快乐时光，不过这段婚姻最终在1992年离婚收场，回复单身后，张淑仪依然低调生活，鲜有公开露面。

张淑仪成为银发族无损外貌

日前邓爱嘉在IG贴出多张童年照并说：「今天我们要为你庆祝，祝我的弟弟生日快乐！ 能拥有彼此，我们真的很幸运。」已经荣升做婆婆的张淑仪即使已经成为银发族，但依然无损外貌，岁月未有留下半点痕迹，与昔日的相片相比，一贯优雅时尚，与邓爱嘉似姊妹多过母女，令人赞叹不已。

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张淑仪跟前夫邓永锵关系良好

张淑仪在邵氏影视艺员训练班毕业后，曾在TVB短暂发展，曾参演《唔驶问亚贵》、《光怪陆离》及《七女性》等经典剧集，不过在1983年与已故慈善家邓肇坚长孙邓永锵结婚后便退出娱乐圈，育有一女一子专心相夫教子，可惜这段婚姻最后离婚收场，张淑仪跟前夫关系良好，邓永锵病重时，张淑仪都有飞到英国探望和照顾对方，前夫弥留时，张淑仪曾透过儿子邓裕铿WhatsApp录音鼓励对方：「我仲同佢讲，冇事嘅，你起码仲有五年命，你要顶住！」最后邓永锵在儿女及第二任太太Lucy陪伴下，走最后一段路。张淑仪又称邓永锵生前曾叮嘱儿子要照顾自己：「我哋倾咗好耐，大家有喊亦有笑，我都有问佢有乜嘢事要处理，喺香港可以做嘅，我都会帮佢完成。」

张淑仪五官非常精致有神十分吸睛

张淑仪的女儿邓爱嘉于2014年与外籍男友Christopher Owen结婚并在北京举办了盛大婚宴，婚后诞下儿子Rocco，Rocco尽得真传，五官精致，外表俊俏又可爱。而儿子邓裕铿则在2019年与同性伴侣John Auerbach于意大利结婚，当时全家人均有到场见证。邓永锵生前与影后刘嘉玲交情深厚，这份情谊亦延续至下一代，刘嘉玲近年在重要节庆时，不时相约邓爱嘉和张淑仪一同庆祝，两家关系十分密切。林建明曾在社交平台分享与米雪和张淑仪的合照，大姐明当时兴奋留言说：「第一期邵氏训练班同学们 ！」。相中见米雪、张淑仪表情多多，笑容满面，顶著一头亮眼银发的张淑仪，五官仍然非常精致有神十分吸睛，穿搭品味更是走在时代尖端，浑身散发著新潮气息，绝对称得上是名副其实的「冻龄美魔女」。

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