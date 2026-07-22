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东张西望丨坪洲伯伯疑被呃200万楼后续 忆屋契失踪细节：陈太有后备匙 涉刑事报警求助

影视圈
更新时间：22:00 2026-07-22 HKT
发布时间：22:00 2026-07-22 HKT

《东张西望》持续跟进坪洲90岁伯伯疑遭前送饭职员陈太侵吞200万物业事件。节目最新一集播出后续，一直照顾伯伯起居的姨甥孙现身说法，伯伯亦亲身反驳种种疑点，事件最终由大律师陪同下正式报警处理，令事态发展再引起观众注意。

姨甥孙哭诉自责：系咪我留意得唔够？

照顾伯伯夫妇近30年的姨甥孙在节目中情绪激动，哭诉多年委屈。姨甥孙表示：「因为我真系尽心尽力照顾佢哋，但系到最后我发觉佢哋畀人呃晒啲嘢嘅时候，我有时候谂……系咪真系我……对佢哋嘅留意得唔够呢？」她强调公公、婆婆十分善良，自己只望两老能开心终老，直指陈太的行为完全无稽。

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伯伯否认不伦恋

对于坊间质疑二人关系，伯伯坚决否认，并透露陈太持有其单位锁匙。伯伯说：「紧系唔系啦，都傻嘅！同佢？我咁大年纪，佢咁后生，佢有老公喺度……佢老公死㗎？真系废话嚟㗎！简直……有咩可能？我最憎恨好赌同好色之徒！」

陈太持有单位后备锁匙

伯伯重申不曾将屋契交给陈太，不明白陈太为何持有该单位的屋契，更透露陈太持有单位钥匙，伯伯说：「因为我成日去旅行，婆婆话如果唔见咗（锁匙），唔使叫人配锁匙，佢有后备锁匙，就唔使叫锁匠开锁。」姨甥孙则推测，有人可能趁伯伯住院、家中只有行动不便的婆婆时，利用后备锁匙入屋拿走屋契。

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大律师指涉刑事成份 伯伯报案后：雨过天青

大律师陆伟雄指出，促成送契必须要有现契，若过程中有人存心欺骗或冒签，即属违法。大律师陆伟雄：「如果呢个过程，有多于一个人违法，例如佢同律师合谋，或者同其他人合谋，呢个就系串谋诈骗，最高刑罚是入狱14年。」最终《东张西望》团队及大律师陪同伯伯到中区警署报案，经过四个多小时录口供后警方已立案调查。伯伯离开警署时心情大好，高举双手开心表示：「雨过天青！」

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