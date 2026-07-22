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曾比特拍新歌MV被途人乱入狂赞「你好靓仔」 电梯内几乎咀嘴竟变搭讪现场

影视圈
更新时间：21:15 2026-07-22 HKT
发布时间：21:15 2026-07-22 HKT

曾比特（Mike）全新广东作品《你所打的号码暂时未能接通》正式上架，今次MV找来同公司师妹刘纭蔚（Vivian）担任女主角，两人在电梯中有场sweet对手戏，不过拍摄期间被途人乱入，甜蜜戏份顿变笑场。

曾比特被追问「你系咪日本人？」

Mike大爆MV中最难忘的一幕是在电梯内拍摄，剧情讲述Vivian要拉Mike到她面前，做出类似快将kiss的动作，怎料其中一take，两人刚拉在一起时，䢂门突然应声打开，䢂门外站着两个途人，场面即时尴尬到爆！虽然途人见到他们正在拍摄，但都照行入䢂中，最搞笑是途人全程冇停过口，其中一人望着Mike猛话：「哗！你好靓仔㖞。系咪日本人呀？呀！你边树人呀？你好靓仔㖞！」最后原来二人搭错䢂，落到最底一层，临走前还继续追问：「我唔信，你应该唔系local，你应该系其他国家嘅人，你好靓仔㖞！」搞到Mike哭笑不得。

曾比特自嘲烂gag能力退步

而新歌出炉之后，Mike在IG指自己「思考歌词入边嘅烂gag嘅能力退步咗」，问他现在思考到吗？Mike直认「未谂到呀！」不过同事及朋友都给多很多idea，又笑说：「我发觉其实我真系唔系好适合行搞烂gag嘅路线，所以依家决定希望俾自己行番型男路线、靓佬路线。」

曾比特身体状态未如理想影响产量

新歌是Mike今年第三首的派台作品，此外，今年他又为曾傲棐（Arvin）的《实物落差协会》作曲，问到今次会否有自己的创作推出？Mike说：「今年其实一直有keep住写歌，keep住pitch吓睇吓可唔可以有自己的作品。不过呢一、两个月身体状态未如理想，产量少咗，希望之后调理好啲，就可以追多啲自己写嘅歌。今年其中有一首系co-write嘅填词同作曲，已经准备好去录，希望之后会有一个完全自己嘅作品出到嚟。」

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