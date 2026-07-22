草蜢创纪录两度登大巨蛋 耳机失灵淡定唱完 蔡一智：老的辣难唔到我哋

殿堂级组合草蜢日前获邀到台湾担任「2026中华职棒明星对抗赛」压轴表演嘉宾，连续两星期两度登上台北大巨蛋舞台，创下组合演出纪录！草蜢一口气带来《失恋阵线联盟》、《半点心》、《宝贝对不起》以及《忘情森巴舞》四首经典金曲，大巨蛋瞬间变成50000人的巨型派对现场。

蔡一智临危不乱

表演一开场，草蜢即以代表作《失恋阵线联盟》炒热全场气氛，演出期间耳机突然失灵，虽然听不到音乐，但三子凭着丰富舞台经验和超强默契淡定唱完第一首歌。蔡一智透露了当时的临危不乱，笑说：「好彩以前我哋周游列国做过大大小小各样演出，虽然有少少意外，但难唔到我哋三个，唔系咩叫『老的辣』。」

蔡一智趁耳机修复空档隔空向陈杰宪索签名

趁着在台上修复耳机的短暂空档，阿智灵机一触，把握时间隔空向「队长」陈杰宪索取签名：「在刚才的队伍里面，有一个我很欣赏的人，就是陈杰宪先生，如果他有空的话，不知道能不能签一个棒球给我作为礼物？我觉得会是今天最荣幸的事。」他的愿望迅速达成，陈杰宪完美示范「有球必应」立即为三位送上签名棒球。草蜢兴奋地展示这份礼物，阿智表示：「好彩因为呢个小意外，我哋获得『队长』陈杰宪嘅独家签名棒球，我谂全场几万人而家好羡慕我哋，我谂住返去镶起佢。」

手机灯化身璀璨灯海

草蜢随后演唱《宝贝对不起》与《半点心》，当《宝贝对不起》的前奏响起时，全场五万名观众亮起手机灯，整个大巨蛋瞬间化身璀璨灯海，画面非常震撼。阿智感动表示：「我哋一月中喺小巨蛋开演唱会，第时有机会一定要嚟大巨蛋开骚。头先唱《宝贝对不起》感受到全场人一齐唱嘅震撼，着晒手机灯嘅时候，我好似去咗南极睇满天星，好靓、好温暖，多谢大家今晚畀我哋嘅掌声，我非常享受。」

草蜢绕场狂奔感受粉丝力量

三子边唱边狂奔绕场，感受全场粉丝的力量，蔡一杰笑言：「我哋跑咗成个大巨蛋一圈，好开心可以感受到大巨蛋每一个角落，所有Fans嘅力量！」苏志威亦表示：「我跑匀全场，沿住场边跑咗一个圈。听到五万人嘅欢呼声真系好开心，𠮶个震撼力真系好犀利！」

草蜢返港筹备新碟新歌

草蜢透露返港后会全力投入筹备新碟、新歌录音等工作，同时为8月29及30日的马来西亚演唱会做准备，杰少亦叮嘱歌迷要一起Keep Fit和练气，相约大家在马来西亚及接下来的巡回演唱会再见！

