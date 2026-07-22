余文乐刚认与王棠云离婚即北上掘金？传拍《披荆斩棘2026》 患惊恐症停工逐步试水温复出

余文乐于7月20日宣布与台湾「皮带大王」千金王棠云离婚，结束8年婚姻，双方齐于IG公布消息，并强调属和平分手，日后将以家人身份共同抚养一对子女。余文乐刚认离婚，随即爆出他的新动向，内地社交网疯传他将参加真人骚《披荆斩棘2026》；据传节目拟邀名单阵容鼎盛，除余文乐外，还包括张翰、李光洁、刘畊宏等中港台男星，引发网民热烈讨论。

余文乐曾受惊恐症困扰须停工

回顾余文乐自2017年成为台湾女婿后，移居台湾并大幅减产，他曾于2023年透露消失幕前近5年的苦衷，原来是一直饱受「惊恐症」折磨。病情在疫情期间更见反复，发作时无法控制恐慌情绪，加上外界屡批他外形走样，令他一度极度抗拒幕前工作，选择避开人群，专注主理自家潮牌MADNESS及转战幕后制作。

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余文乐近年逐步试水温复工

经过漫长休养，其身心状态已回复稳定。余文乐自2024年起已逐步试水温复工，包括为TVB拍摄综艺节目《与天地对话》，早前亦惊喜现身澳门NBA传奇名人赛落场打波。如今他正式离婚，加上盛传接拍内地大型节目，足见他已调整好步伐，迎接单身后的事业新篇章。

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