陈卓贤启德个唱明晚开锣 9大主题晚晚新鲜 50人管弦乐团打造音乐盛宴

踏入7月盛夏陈卓贤（Ian）与歌迷的「23之约」，不经不觉已来到第7回，《IAN CHAN：GROWTH：LIVE 2026》一连9场演唱会，明晚8:23pm于启德体艺馆揭开序幕。今次是Ian花尽心思、用半年时间打造的「纯个人作品」演唱会，自本年1月23日，Ian每月都准时上线，把新歌派台，他形容「每个月23号都约定大家，等大家期待7月23号，就好似每个月都寄一封信俾你、约会你，到咗呢一日终于见面。」近日Ian更不时上水与Hellosss（粉丝暱称）一起倒数，是一个满满仪式感的舖排。

陈卓贤9场9大主题各由不同颜色代表

随着演唱会的日子渐近，Ian和监制庄少荣（细荣）都蓄势待发，两人都在ig story披露了少量演唱会资讯，之前提及的9场演唱会不同主题，分别是Ocean、Gloomy、Miracle、Party、Star、Wedding、Dreams、Winter及Summer Night，而且每场由不同颜色代表，细荣称之为「呕心沥血之作，成长真系唔简单」。头场会是以甚么主题打头阵，明晚8:23pm即将揭晓。

陈卓贤呼吁歌迷「郁吓手仔」齐齐跳

此外，舞蹈总监Beeplok亦有在IG上与Ian玩掉换身份，由Ian充当舞蹈老师，教同学Beep跳舞，为《Growth !》副歌设计了一小段可一齐参与的舞蹈动作，除了Ian提醒歌迷要「郁吓手仔」练舞，细荣亦代Ian在ig回答Hellosss「要」参与跳舞，相信这是一个非一般的演唱会，大家都要准备200%投入。

陈卓贤演唱会背心是基本

Ian之前在访问中透露，虽然受脚伤旧患困扰，但为了演唱不可或缺的show肌及舞蹈环节，他早已回复日日操肌及投入练舞。Ian对自己的体能十分有信心，应付9场演唱没困难。「依家每日操Gym！」Ian更笑说演唱会背心是基本。

陈卓贤50人管弦乐团阵容升级

音乐方面，2024年《Tears》演唱会起用了40人管弦乐团，今次《Growth》演唱会细荣剧透了管弦乐团阵容多达50人，是一场「音乐盛宴」。Ian亦有上载彩排片段到ig story，可见一切都准备就绪，大家都期待着明晚的来临。Ian说演唱会的所有歌曲都是由他作曲，而为了演唱会的歌单更加丰富、主题更加突出，他除写了《Growth！》为演唱会主题曲外，更特别创作了不同曲风的作品，把音乐上不同面向呈现于观众眼前。

启德零售馆设20多个应援布置

此外，陈卓贤国际歌迷会（香港）早于7月初已在体育园零售馆Mall1 的2楼 Food Gala & Food Muse 美食广场，安排了应援布置，当中包括电子屏幕、天花挂牌、餐盘纸、桌上贴纸、大型展示板等等，而全场不同位置均有展示lan以往歌曲作品连 QR code，希望观众入场前可再次重温lan 所有作品。至于钻石山站转线走廊亦设有数码广告，演唱会期间每天播映。歌迷会及Hellosss更合力在启德零售馆1地下中庭、启德零售馆2 Level 1及3，准备了20多个应援布置，让任何人士都可以一起打卡，一同沉浸于lan Chan Growth之中。Ian演唱会9晚有不同主题，歌迷会是否会效法偶像的细密心思，每晚安排不同的打卡应援布置及纪念品派发，就留待各位Hellosss到时入场揭盅了！