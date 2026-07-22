非份之罪丨「危险游戏」大结局极致反转 罗冠兰认罪藏玄机 胡敏芝为终极Big Boss？

TVB另类写实剧集《非份之罪》今晚（22日）播出的第四个单元「危险游戏」的大结局，承接昨晚（21日）几经转折，「清姐」罗冠兰终向警方承认误杀，原来当罗冠兰终从女儿「Helen」江嘉敏口中得知导致Helen瘫痪的真凶竟是自己老板「渣佛屎Jarvis」吴伟豪时，罗冠兰确实曾处心积累用硫化氢毒死吴伟豪，但后来因经不起良心责备收手，只是不知何解吴伟豪最后仍死于中毒。

罗冠兰认罪网民直言有可疑

由于《非份之罪》单元结局多次出现神逆转，对于罗冠兰认罪，网民认为相当有可疑，加上昨晚结尾剧情重点描述全新整蛊Channel及「闭气挑战」的重启，大结局官方简介又揭出有人曾因吴伟意外流产，令真凶矛头再次指向「Wendy」胡敏芝、「Daisy」苏韵芝及「Helen」江嘉敏其中一人，亦有网民认为江嘉敏的前度「阿正」梁证嘉亦相当有嫌疑。

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罗冠兰每种情绪都入木三分获网民大赞

今次罗冠兰饰演的「袁洁清」表面上是她最手到拿来的慈母，但角色后期会因为复仇而大爆发，一直以来都网民的焦点，昨晚的MVP当然是最终无路可退、选择和盘托出的罗冠兰，罗冠兰先后展现了慈祥、心痛女儿、愤怒、心虚、神不守舍、极度慌张、不知所措等不同复杂情绪，且每种情绪都入木三分，获网民大赞演技 100分：「罗冠兰好好戏」、「揾得佢做真系唔会做二打六咁简单」、「罗冠兰演到好自然，都唔似睇紧剧」、「完全系教科书级演技」、「唔会畀人觉得佢系做紧戏」、「担心个女𠮶种真情流露，令人睇到好动容」。

罗冠兰细节位处理深深吸引网民注意

除了演技，罗冠兰的细节位处理，包括嗌Jarvis做「渣佛屎」，都深深吸引了网民的注意及好评：「完全捉到啲师奶神绪，啲电话unlock手势都系废老式解锁」、「清姐真系演得几好！唔读Javis （Jarvis）读渣佛屎。」监制王心慰表示「渣佛屎」确是罗冠兰亲自设计的小心思位：「系佢自己嘅演绎嚟，佢好投入角色，专登讲唔正Jarvis个名。」官方今日发布《危险游戏》大结局剧照抢先睇，率先公开胡敏芝玩飞索的惊险场面，以及江嘉敏与胡敏芝在灵堂秘密交涉。照片所见，这场飞索场面相当大阵仗，胡敏芝飞到一半要「半天吊」，还有直插堕海画面，增添了不少疑团。

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