NewJeans疑回归发布4周年纪念影片未齐人 Danielle仍为解约官司频扑

曾获封「怪物新人王」的韩国人气女团NewJeans，经历过连串合约风波后，（22日）终迎来出道4周年的大日子。她们的经理人公司ADOR透过官方YouTube频道公开纪念影片，其中还未落实回归的成员Minji亦现身其中，惹来一众Bunnies（NewJeans粉丝名称）热议。该段出道4周年纪念短片，以夏夜月光为背景，而Minji更被安排率先登场，接着Hanni、Hyein、Haerin相继现身。除了影片之外，官方IG亦同步发放4人团体照，及4位成员个别最新图辑。如此大动作且包含Minji在内，外界普遍认为公司正预告NewJeans即将重新展开活动，并暗示Minji疑似落实回归。

ADOR不置可否

不过，ADOR对此揣测仍保持审慎态度，他们回应韩媒表示：「这段影片是为了与粉丝一起庆祝NewJeans出道4周年，而特地制作的纪念内容。我们将在与成员们彻底讨论后，再公布具体的活动计划和方式。」而跟ADOR仍为解约风波打官司的前成员Danielle，今日亦在IG发布了2张新美照，似乎亦是纪念NewJeans出道4周年。相中Danielle在蓝天白云湖光山色的衬托下，身穿浅蓝色便服，摆出不同甫士，并配文写道：「生活有时会变得阴霾密布，但光明终会重现。愿你在那之前一直闪耀光芒。」以上几句「心灵鸡汤」似在疗愈粉丝，亦仿佛在为自己打气！