Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NewJeans疑回归发布4周年纪念影片未齐人 Danielle仍为解约官司频扑

影视圈
更新时间：20:14 2026-07-22 HKT
发布时间：20:14 2026-07-22 HKT

曾获封「怪物新人王」的韩国人气女团NewJeans，经历过连串合约风波后，（22日）终迎来出道4周年的大日子。她们的经理人公司ADOR透过官方YouTube频道公开纪念影片，其中还未落实回归的成员Minji亦现身其中，惹来一众Bunnies（NewJeans粉丝名称）热议。该段出道4周年纪念短片，以夏夜月光为背景，而Minji更被安排率先登场，接着Hanni、Hyein、Haerin相继现身。除了影片之外，官方IG亦同步发放4人团体照，及4位成员个别最新图辑。如此大动作且包含Minji在内，外界普遍认为公司正预告NewJeans即将重新展开活动，并暗示Minji疑似落实回归。

ADOR不置可否

不过，ADOR对此揣测仍保持审慎态度，他们回应韩媒表示：「这段影片是为了与粉丝一起庆祝NewJeans出道4周年，而特地制作的纪念内容。我们将在与成员们彻底讨论后，再公布具体的活动计划和方式。」而跟ADOR仍为解约风波打官司的前成员Danielle，今日亦在IG发布了2张新美照，似乎亦是纪念NewJeans出道4周年。相中Danielle在蓝天白云湖光山色的衬托下，身穿浅蓝色便服，摆出不同甫士，并配文写道：「生活有时会变得阴霾密布，但光明终会重现。愿你在那之前一直闪耀光芒。」以上几句「心灵鸡汤」似在疗愈粉丝，亦仿佛在为自己打气！

最Hit
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
00:51
谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望
影视圈
2小时前
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一品牌同步离场
稻香旗下「龙珠酒楼」突结业！旺角开业仅9个月 同场另一中菜同步离场
饮食
8小时前
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
仔女发公开信哀求父母「揾工做」：「呢啲爱太窒息！」背后原因惹争议｜Juicy叮
时事热话
5小时前
打风︱「红霞」风暴形成中 天文台最新一报：周六周日广东沿岸风势颇大 AI料闯港400公里机会高？
01:12
打风︱「红霞」风暴形成中 天文台最新一报：周六周日广东沿岸风势颇大 AI料闯港400公里机会高？
社会
9小时前
长者银行福利2026｜60岁以上专享！全港12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
长者银行优惠2026｜60岁以上专享福利！12大银行免年费/免手续费跨行提款/简易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤
「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤
影视圈
5小时前
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺
影视圈
1小时前
由幼童到基层家庭：马会构建社区护齿防线
社会资讯
2026-07-20 15:27 HKT
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
全家月入16万自嘲似乞衣？中环高薪族列开支清单呻如卖身 网民：自己攞嚟？｜Juicy叮
时事热话
9小时前
荃湾「子弹仔」街童｜大闹公园湿纸巾掷途人 警拘4男童涉普通袭击
02:07
荃湾「子弹仔」街童｜大闹公园湿纸巾掷途人 警拘4男童涉普通袭击
突发
4小时前