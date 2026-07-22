周柏豪慰问离婚余文乐获用emoji回复：男人不用讲太多 明年入行20周年暗示红馆开骚

周柏豪今日出席手提电话宣传活动。对于余文乐宣布离婚，好友柏豪表示有发讯息慰问，但只传表情符号公仔，并表示余文乐也有回复：「简简单单就够，可能一个emoji大家会明白，大家男人唔使讲太多说话。」

周柏豪约余文乐台湾揸电单车

问到与余文乐多久没见面？他称去年在澳门一起打篮球，如果有机会都想一齐驾驶电单车，他回香港也会收到通知，若有机会去台湾，余文乐可以照顾他及一齐驾驶电单车。问到余文乐可有提及过感情出问题？柏豪说：「我哋男仔多数只讲自己工作及兴趣，好少会讲自己感情事，如果女仔同女仔讲感情会多啲。（之前有否察觉到？）人哋嘅家事唔会知道，即使外界有新闻有讲都唔会主动去问，有时问人系一种压力，唔好带畀人更加多无奈嘅压力，有时无知和八卦都系一种无形嘅伤害。见到佢自己公布咗呢件事，作为多年朋友一定会支持，但唔使去关心，咩都唔使讲，所以冇文字嘅emoji，佢回复咗我就已经觉得放心。」问到余文乐若回港会否相约对方倾心事？柏豪表示可能会相约食饭但未必倾心事，因为那是他自己家事，会约他驾驶电单车及打网球。

周柏豪自嘲正职是司机摄影师数据管理员

活动上柏豪分享个人摄影心得，他打从菲林年代到数码年代及至现在的AI年代，都依然喜欢摄影，无论旅行、工作、凑仔女，与太太二人世界去旅行便会影。他笑言：「基本上正职唔系歌手，而系司机、摄影师及家中电脑数据管理员，呢啲先系我最大工作量，但我好乐意及好享受去做，亦成为屋企唯一一个帮大家记录美好时光嘅人，所以有一个非常好嘅装备，随手影到相便事半功倍，也因此会被人闹少啲。」

周柏豪太太在相簿跌到第四位

柏豪称仔女也爱上摄影，有他们的玩具摄影机和手机摄影装置。他指现在仔女照片占全家的百分之90以上，每个月影相都有几万张，笑言：「一打开相簿，已经失去咗自我，全部系小朋友及家人嘅大合照、影食物或去旅行嘅风景照，仲有影片，基本上冇可能有自己或同太太合照，我太太喺照片数据库开始跌到排第四位。」

周柏豪结婚10周年从未吵架

问到是否需要与太太维系感情？柏豪表示与太太属于一凹一凸性格的人，今年已经是拍拖20周年、结婚10周年：「对我嚟讲，同佢渡过咗好多唔同嘅里程碑，大家很有默契，由细到大都冇吵架，磨擦、意见不合一定有，但从冇吵架，当然系太太有好大功劳，佢喺协调上好理智，而我亦因为被佢照顾到无微不至，佢冷静令我由一个比较忟憎主观嘅人，慢慢变成好放松，同佢一齐好舒服。」因此令柏豪在外工作做什么也可以及全无顾虑，但回到家中便要好好照顾太太。

周柏豪今年不适合做高度危险动作

谈到工作方面，柏豪表示7月底8月初佛山两场、8月底去澳洲、9月初又去新加坡，一路巡回为歌迷演出。多年前曾在澳洲跟教练一齐跳伞，早前他曾说过想试独自跳伞，问今次去澳洲会否趁机圆梦？柏豪表示有堪舆师傅批他今年不适合做高度危险动作，因为演唱会期间真的不要做危险事，虽然自己及家人都绝对放心，还是留待明年。

周柏豪明年入行20周年暗示红馆开骚

明年是他入行20周年：「20周年其实系一件好感动嘅事，因为选择入呢一行，依家回想其实系唔容易，开业难，守业更难，20年喺呢个行业一路不断做，所以20年系好值得纪念嘅一个时代。十周年ok啦，但20周年却系好重要，因为呢个系一个艺人或一个人最黄金时期，30周年及40周年已经唔系𠮶回事，同观众嘅回忆，对于我嚟讲系好大件事，所以我同团队及公司正密谋制作大型项目，香港系我嘅家，我一定会放第一位去隆重其事。」他暗示香港有个好正的地方，问他是否现时最大的启德场馆？他指出那是较大及国际化的场地，但他则比较爱在一个传统及方便的场地（暗示红馆）：「呢度有情意结，正与团队努力中，希望有合适时间再公布。」

周柏豪惊女儿口没遮拦乱讲嘢

问他会否像其他歌手一样带子女上台表演？柏豪表示自己的子女还未是时候可以上台，笑指自己有点惊，因为女儿口没遮拦会乱讲说话，加上两个小朋友不害羞又不受控制。他透露两个孩子都好钟意表演，现在正学习跳舞及音乐，学习很多关于表演的课程，他们更说过想像他一样做歌手。

