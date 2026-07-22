日本影迷为张家辉即日来回香港只为睇广告 香港网民：关咏荷都无佢咁热衷睇张家辉

张家辉一名网名为「tekuteku_47」的日本影迷日前即日来回香港，只为了看偶像在港铁站内的广告，引起香港网民讨论，直呼「疯狂」，甚至表示：「关咏荷都无佢咁热衷睇张家辉」、「推到张家辉本人覆佢」、「应该要多啲呢啲fans，先可以振兴旅游业」、「日本人追星实力都几强」等。面对香港网民的热情关注，「tekuteku_47」亦非常亦特意使用 AI 翻译成广东话亲自留言回应：「唔好意思，我就系𠮶个痴线嘅张家辉日本粉丝，金钟站真系正到爆……」态度相当可爱。

日本港产片迷Like爆张家辉、古天乐

翻查该名日本影迷的Threads帐号，发现她除了是张家辉的狂热粉丝外，对香港娱乐圈亦了如指掌。她更在个人简介分享：「ルイス・クーとニック・チョンのおたく（古天乐和张家辉的粉丝），钟意古天乐同张家辉嘅日本人粉丝，《九龙城寨之围城》、《寻秦记》、《使徒行者》、《扫毒》、《绝命法官》etc，用紧ChatGPT翻译。」她来港期间特别寻找古天乐的演唱会广告打卡，并且曾转发陈国邦、滕丽名的相关帖文，因此不少网民推测，她极可能是因为观看《九龙城寨之围城》及《寻秦记》而被深深吸引的港产片迷。

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张家辉日本影迷即日来回香港行程充实

虽然是即日来回，但这趟香港追星行程安排得极度充实，她纪录了去元朗、目睹红磡超巨型古天乐广告牌、到西九龙站接港铁吉祥物「铁仔」返屋企，更在深水埗成功买到张家辉的VCD以及其他心头好。她表示这次旅程充实到不得了，并发文多谢网民：「因为有你哋，我一个人旅行都唔会觉得孤单，成个旅程都觉得好开心，好似一直有人陪住我咁。」她更感性承诺关心她的香港网民，表示下个月会乖乖留在港住宿几天，不会再急于即日来回。

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日本影迷愿为张家辉广告瞓港铁站

这次旅程中最令香港网民感叹「疯狂」的，是她为张家辉的广告在金钟站逗留长达一小时。她激动发文表示：「啊啊～～～我真不想离开金钟站……不管是参观费还是住宿费我甚么都愿意付，求求让我留在这里吧……」又惊叹放眼望去两边全都是张家辉，沉醉其中无法自拔，感到好幸福。而她还特意带了香蕉在张家辉的广告前打卡，更是令香港网民爆笑，该名日本影迷希望借此向张家辉在电影《中华赌侠》中的经典跳唱搞笑情节致敬，完全展现出百分百铁粉的强大行动力与热爱！

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