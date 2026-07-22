非份之罪丨何沛珈被刘佩玥爆择偶要求超严 与阮浩棕分手后同场保持距离避忌合体

刘佩玥、何沛珈、阮浩棕等到荃湾宣传剧集《非份之罪》，绯闻男女何沛珈、阮浩棕传分手后同场，两人弹开几个身位保持距离避忌合体。由刘佩玥与何沛珈主演的TVB剧集《非份之罪》单元「恐怖情人」将压轴播出，对于能否接棒好收视，二人都表示紧张，刘佩玥指是两年多前拍摄，所以都期待播出，当时拍摄很愉快，准备与大家分享遇到的奇怪事，也与何沛珈影了很多相片想分享。刘佩玥表示与阮浩棕已第三次合作，今次关系纠缠不清，对方除了多女埋身，更是「妈宝」。

何沛珈怕拖累视后刘佩玥

何沛珈指与刘佩玥玩得很开心，但拍摄过程认真，有很多不同情绪，笑言：「初时我担心的，因为未与刘佩玥合作过。（因为怕她？）因为她地位高，又是视后！(马来西亚最喜爱TVB女主角)很怕拖累到大家，因为是第一次有多戏份的角色。」刘佩玥指与何沛珈相处融洽，更会陪住对方收工，「拍摄我的戏时，她会留在现场陪我，因为知道我需要她，大家都会等对方拍完全场，好感动！」刘佩玥又指自己是新人时，前辈都很帮自己，现在大个女，也想和其他演员好好合作、互相帮忙，笑指何沛珈想太多，是傻妹。

刘佩玥分享朋友恐怖情史

问二人可有恐怖情史？刘佩玥指自己的经验都没有戏剧性，反而是朋友曾被另一半偷偷安装程式追查行踪。她表示若沟通过便没问题，但若偷偷翻查便接受不到。而何沛珈认为查行踪属极端行为，自己不会追查另一半、自认在感情中很Chill，是对自己有信心的表现。

何沛珈刘佩玥公开择偶条件

谈到何沛珈正拍摄《女神配对计划2》，刘佩玥笑言有八卦她的经历，何沛珈指很希望请到刘佩玥做「花生团」，遗憾她要拍剧撞期。问认为甚么男士可以追求何沛珈？刘佩玥笑言：「要心智成熟，如果太多很傻的话题，她会露出嫌弃的表情。」何沛珈即笑言，被林盛斌提醒要控制表情。刘佩玥又指：「不可以赌、不可以黐身，若喜欢做运动可以陪她，靓仔、有钱应该吸引力不大，还有不可以有特殊癖好！」

