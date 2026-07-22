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汤唯与导演老公金泰勇再迎一子 晒牵手照曝光大女童言童语 分享凑够「好」字喜悦

影视圈
更新时间：18:00 2026-07-22 HKT
发布时间：18:00 2026-07-22 HKT

汤唯今日（22日）宣布顺利产下第二胎，迎来一名儿子！她与南韩导演老公金泰勇婚后育有一女Summer，如今再添一子凑成「好」字。汤唯在朋友圈上晒出四人温馨交叠的牵手合照，以及父亲为宝贝孙仔绘制的专属画作，向外界分享迎接新生命的无比喜悦。

汤唯今年四月宣布再怀孕

据内地传媒报导，汤唯在朋友圈发文转述女儿的话语：「Summer说：『马』上开始一家四口的旅行啦！」字句间充满大女儿成为姊姊的兴奋之情。其实早于今年4月底，汤唯已公开怀孕喜讯，坦言这份礼物是个「大大的意外」，但也让全家万分期待，如今终于圆满迎来弟弟诞生。

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汤唯与金泰勇2014年结婚

汤唯与金泰勇当年因戏结缘，于2014年步入婚姻殿堂，两年后喜迎长女。两人结婚近十年，虽然一度传出婚变，但汤唯强调夫妻二人感情稳定，这次正式「升呢」为四口之家，大批粉丝也在微博留言献上祝福，恭喜女神迈向幸福的新篇章。

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