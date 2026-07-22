杨政龙率英皇众星预览Soho Beach Club at The Pulse 关智斌想开爆汗派对 陈家乐争取「暖男价」包场冧妻女

今个8月The Pulse与享誉全球的私人会所品牌Soho House Hong Kong 联手打造的期间限定「Soho Beach Club at The Pulse」，将浅水湾The Pulse幻化成今夏最具话题性的海滨Beach Club！日前举行盛大的VIP暨传媒预览派对，英皇集团副主席杨政龙先生（Alex Yeung）及Soho House香港总经理Sheron Tsui与过百位嘉宾到场支持，英皇娱乐艺人关智斌（Kenny）、陈家乐（Carlos）、海儿（Hedy）、新生代女团VIVA成员 Carina、杨天宇（Angus）及何佩瑜（Jeana）亦抢先现身预览，在无敌海景与强劲节拍下，为 The Pulse「Endless Summer」企划正式揭开序幕！

杨政龙打造浅水湾Beach Club地标

杨政龙对现场环境给予极高评价，他表示：「香港一直缺少一个真正的 Beach Club标志性地标。今次我们与 Soho House强强联手，不仅让这项大获好评的夏日企划强势回归 ，并带来规模更盛大、内容更精彩的全新升级体验！每星期将有不同人气派对品牌同城中知名DJ轮流登场，加上本地和海外得奖餐厅及酒吧驻场举办主题之夜，我们期盼借此为浅水湾注入全新活力，吸引更多海内外旅客，家庭及年轻客群到访！ 」

关智斌想办「斌菲特训」爆汗派对

最近忙于筹备新歌同演唱会的关智斌（Kenny），表示今天难得寓工作于娱乐，更瞬间激发新Idea：「近排太忙未有机会放假旅行。不如索性喺度举办个『斌菲特训运动班』Summer Beach Club 派对！作为运动狂人，我一定会邀请fans一齐嚟个小型运动challenges，同大家一齐爆汗操fit迎接Summer！」

杨天宇最想挑战冰浴体验

身旁的「好动宝宝」杨天宇（Angus）闻言即大胆向师兄「挑机」：「Kenny搞体能特训点可以少得我？我平时操得咁辛苦，正好可以同大家一齐喺呢度Battle下！不过操完爆汗之后，我最想试下呢度嘅Ice Bath（冰浴体验），听讲可以极速消暑同修复肌肉，绝对系男士们嘅终极挑战！ 」

VIVA成员Carina力邀关智斌组夏日小队出合唱歌

VIVA成员Carina兴奋接话：「我哋新歌就快推出，超有韩团夏日舞曲feel。上次见Kenny学Oppa跳舞超正！我想力邀佢同我哋组成夏日小队出首合唱歌，之后再去浅水湾呢个Beach Club、西九草地等户外场地快闪表演！相信肯定会擦出好多火花，好期待！」

陈家乐计划一家大细玩泡泡乐园与沙滩

刚入组拍摄陈茂贤导演新片《一九七一》的陈家乐，提起宝贝女儿随即一脸幸福：「拍戏虽然忙，但女儿永远系第一位。囡囡上星期生日，我哋原先想带佢去海滩玩水，但因为落雨无奈cancel。今日同成班同事一齐玩，觉得呢度超啱一家大细度假！小朋友可以玩泡泡、充气乐园，玩完天台仲可以落沙滩玩沙，我当之无愧负责陪玩啦！至于太太（Shiga）女子组，就可以喺粉红打卡Poolside bar食嘢倾偈，减下凑囡同工作压力！」说罢，家乐即发挥「幽默本色」，转身问Alex同Sheron可否给他一个「暖男价」去预订私人派对？逗得全场大笑。

海儿大赞打卡天堂「似飞咗去峇里岛」

一向热爱在社交平台分享生活的海儿（Hedy），甫到场已被现场的唯美海景吸引，随即「相机食先」疯狂拍照。她对环境赞不绝口：「呢度整个视觉美感真系无敌，好似瞬间飞咗去峇里岛嘅顶级海滩俱乐部！180度无敌海景、梦幻嘅粉红水池，再配埋黄昏嘅Golden Hour夕阳，随手一影都系时尚大片，绝对会喺Social Media掀起洗版热潮！我已经谂定要著最靓嘅度假风长裙再嚟疯狂打卡。」

何佩瑜想约朋友叹冰浴

而近来非常热衷研究健康饮食同钟意晒太阳的何佩瑜（Jeana）也对冰浴跃跃欲试，更笑言：「我之前喺外国已经好想试Ice Bath，估唔到浅水湾天台都有！呢度仲可以一边睇海景、一边做 Pilates、瑜珈，简直系女仔嘅排毒美颜天堂。我一定会约埋班friends，一边听 Live DJ、一边叹住 Poolside 鸡尾酒，喺度度过一个超Chill嘅日光下午。」

