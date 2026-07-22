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谢贤离世丨黄金拍档汪明荃铭记当年照顾 私交甚笃与婷婷上契 指四哥为霆锋骄傲：终于有继承人

影视圈
更新时间：17:31 2026-07-22 HKT
发布时间：17:31 2026-07-22 HKT

《星岛头条》日前独家报导，一代巨星谢贤（四哥）于7月16日离世，享年89岁，其子女谢霆锋及谢婷婷其后发表声明证实消息。汪明荃曾与谢贤共同缔造无数收视神话，被封「黄金萤幕情侣」，她对好友离世感到突然与不舍，并在社交平台发文悼念。汪明荃赞扬谢贤一生贡献影视界，参演约200部电影并于晚年荣获香港电影金像奖最佳男主角，成就非凡，其风度翩翩的潇洒模样将永远长留大众心中。

汪明荃与谢贤先后合作五部剧集

谢贤与汪明荃先后合作《天虹》、《千王之王》、《千王群英会》、《万水千山总是情》及《秋瑾》五部经典剧集。其中1980年两人临危受命接拍《千王之王》，成功为电视台收复收视失地；其后的《万水千山总是情》更创下平均50点的极高收视，两人因此被观众视为经典的黄金拍档。汪明荃在IG发文悼念谢贤，亦分享了几张当年合作剧集的黑胶碟封面照片，感叹：「我有幸同四哥有五部电视剧的合作。」

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汪明荃是谢贤女儿谢婷婷契妈

除了工作上的绝佳默契，谢贤与汪明荃私交甚笃。汪明荃回忆当年合作时，正值谢贤结婚及一对子女出生，因此两家关系非常亲密。汪明荃不仅见证谢贤子女的成长，更在1983年正式与谢贤女儿谢婷婷上契成为契妈。汪明荃大赞谢贤非常顾家且爱锡子女：「他非常爱锡他的仔女，囝囝霆锋的成就使佢很骄傲，终于有继承人，两个乖巧的孙儿更是他的宝贝。」

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汪明荃对谢贤离去不舍和伤感

在汪明荃眼中，谢贤不仅是演艺圈的传奇，更是一位极度照顾同剧演员的好人，「他于圈中人缘极佳，在我们拍戏的时候也时常照顾我，教我，那些开心的日子我会永远记住，多谢佢。」而日前汪明荃接受《东张西望》访问时亦透露，自己性格比较紧张且不苟言笑，谢贤为了缓和气氛，拍摄时经常特意整蛊及逗她开心，时常教导并照顾她。汪明荃感叹谢贤的作品陪伴并带领了几代人的青春年代，对于痛失这位毕生挚友与好拍档，她亦在IG帖文中表达了深切的哀痛：「对于四哥的离去我是非常不舍和伤感，永远怀念四哥！一路走好！」

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