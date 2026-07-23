向太坐轮椅画面流出 未能行走一举动仍展强大气场 向华强潇洒挺拔健步如飞

纵横影视圈多年的大姐大陈岚（向太），与老公向华强向来恩爱，向氏一家在社交网上一直拥有极高流量，一举一动都备受瞩目。近日有网民在珠海一个主题乐园偶遇向氏一家，包括向太、向华强、大仔向佐、新抱郭碧婷齐齐凑孙出游，其中一直于镜头前雍容华贵、头脑清晰兼转数极快的向太，当日竟被拍得需要乘坐轮椅代步，其最新状态瞬间惹起网民热烈讨论。

向太坐轮椅仍展强大气场

从网民拍到的真实原相可见，向太当日身穿一套淡雅的浅蓝色棉麻衣裤套装，脚踏纯白软底运动鞋，打扮清爽自然。虽然未有亲自行走，但向太精神状态极佳。在游园期间，她全神贯注地看著掌上屏幕「狂刷手机」，即使行动需倚赖辅助设备，她依然散发著强劲的气场。而在零滤镜的真实面貌下，向太眼角细纹与法令纹自然显露，鬓角银丝微泛光泽，但每当有路人驻足凝望，她总会报以温润一笑或微微颔首致意，举手投足间不见丝毫距离感，亲切又平和。

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向太两年前股骨严重骨折

向太撇除了平日在直播镜头前的珠光宝气，更显生活本真。据悉她两年前在家中沐浴时不慎滑倒，导致股骨严重骨折，经历了长时间的手术并植入钛合金支撑架，至今双腿仍受限于承重时长，因此当日游园全程需坐在轮椅上，由园区工作人员贴心推动。

向华强极潇洒状态一流

而一向是「爱妻号」的向华强则紧随其后。最令网民惊叹的，莫过于向华强的极佳状态。今年已77岁的他，当日以一身全白休闲装扮现身，显得十分有型潇洒。他不但头发浓密，更是腰板毕直、步伐稳健，精神抖擞得「走路带风」。站在人群中，向华强格外醒目，步履极稳迈步向前，完全看不出已是年近八旬的古稀之年，惹得不少网民直呼：「这状态说他50岁我都信！」

向佐化身超级奶爸

镜头一转，向佐与郭碧婷这对小夫妻则在乐园中开心凑女，感情极佳。向佐当日全程化身「超级奶爸」，一边抱著女儿，一边牵著儿子，尽显父爱；而郭碧婷则一身休闲装扮，气质依旧出众。两夫妻在游园期间有说有笑，一家人其乐融融，引来不少游客围观。

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