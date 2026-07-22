《中年好声音》停办一年引爆「亚视魔咒」？网民疯传三位铁脚难敌宿命 张佳添大派定心丸

TVB皇牌歌唱选秀节目《中年好声音》自2022年开播以来极受欢迎，不单为中年人带来了不少希望，同时为乐坛注入不少新血，在网上掀起不少热话。连续为《中年》担任四届任评判的肥妈日前证实《中年好声音4》完赛后将停办1年，让制作团队和大众「唞一唞」，可让未符合资格的人士有时间「长大」及充分准备。

张佳添晒《中年好声音4》最后一集录影照

今日（22日）张佳添在FB贴上多张合照，原来今日是《中年好声音4》最后一集录影，张佳添说：「最后一天在厂录影尾三一集和semi final. 大家也不舍得呢个big family. 我对海儿的右边面尤其熟悉。」车婉婉亦说：「最后一次录影⋯ 十个月的时间，我们一起渡过很多，百感交集，一直非常多谢阿妈照顾我们饮食，仲有Julia，尽在不言中⋯⋯感恩，不舍。」但有网民搞笑地留言：「我净系唔舍得海儿咋。」

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周国丰张佳添无法打破宿命？

今次停办风波意外触发大批资深电视迷翻查香港选秀节目的「历史」，结果竟揪出一连串令人震惊的神级巧合！原来早于2009年亚视举办的歌唱节目《亚洲星光大道》，正正就是邀请了肥妈、周国丰以及张佳添组成「铁三角」评审团坐镇，但到了2012年第4季却遭遇评审团大换血，只剩下肥妈孤军作战，最终到了第 5 季，直接转型为跳舞主题，连带唯一留守的歌唱评审亦遭剔除出局。没想到15年后，三位评审在《中年好声音》重聚，竟然再次在第 4 季迎来节目停播的命运。有网民留言：「原来连班底都有亚视魔咒！」、「历史总是惊人地相似」。更有资深观众感叹，周国丰与张佳添似乎永远无法打破「只能做3至 4季评审」的宿命，直言：「呢三位铁脚注定无法携手走到第5届！」

常驻评审张佳添大派定心丸

不过作为四届常驻评审的张佳添大派定心丸，坚定表示《中年好声音5》未来一定会再与大家见面！他认为这次「停一停」，对这个神话级选秀品牌的长远发展绝对百利而无一害。回顾过去四届赛事，添Sir感叹这是一个「奇迹」。节目不仅在疫情前后为社会注入满满正能量、改变了许多人的生命，更成功带动了华语地区的歌唱热潮，力证「音乐在民间」。他呼吁观众在节目暂停期间无需失落，不妨将焦点转移到过去四年发掘出的优秀「唱家班」身上，因为他们的追梦之旅并未停止，急需知音人的实际支持。添Sir留意到节目观众群已有年轻化趋势，停办期间刚好让一批即将「够岁数」的潜力新星蓄势待发，相信届时定能为乐坛带来一番新景象。虽然未来的赛制、主持与评审阵容仍是未知数，但添Sir坦言非常乐意继续担任评审，即使将来在《中五》未能续任，他也绝对会是节目的「超级粉丝」。

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