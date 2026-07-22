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非份之罪丨陈炜出浴戏惹热话 死亡戏一take过靠医生老公教路 亚视时期已认识谢贤激赞风趣幽默爱锡后生

影视圈
更新时间：17:15 2026-07-22 HKT
发布时间：17:15 2026-07-22 HKT

陈炜、徐荣、林秀怡、刘佩玥、何沛珈、阮浩棕、谭凯琪、翟威廉等到荃湾宣传剧集《非份之罪》，由陈炜、徐荣及林秀怡等主演的单元「一亿杀机」，上周获22.6点最高收视、146万观众收看，成为上周最高收视节目。

「一亿杀机」收视报捷相约饭聚庆祝

陈炜、徐荣与林秀怡受访，谈到收视报捷，陈炜表示很开心，因她正在深圳忙于拍摄新剧《模范律师团》，因此自己也未收看全部演出，难得拍摄单元剧，获观众钟意和支持。问可会庆祝一下？徐荣笑言会，上次宣传见到林秀怡也想约食饭，但因他也正忙拍《模》，要待忙完才能约齐人。林秀怡坦言等了3年，当时未知收视成绩，但己想和演员们一家人食饭。谈到再与陈炜合作，徐荣预告在《模》的演出会很不同。

林秀怡感谢「父母」徐荣陈炜

林秀怡今次演出获赞，她感谢「爸爸」徐荣与「妈妈」陈炜，但笑言至今未有人再找她拍剧，不知道怎么打算，希望父母帮她美言几句，谈到林秀怡今次角色很精明，她笑言：「我演过几次律师角色，所以畀人感觉都精明，所以才演不到低能角色！」

陈炜出浴戏好吸睛

至于陈炜在剧中的镜头大获得讨论，包括出浴戏和最后角色的下场，最后因癫痫而死的演出，陈炜表示，最后一场戏有问过老公的意见，「我问他妊娠毒血症的癫痫是怎样的，他帮我找到影片给我看，所以我跟著演出，觉得几似，要特别鸣谢我老公。」她指拍摄过程1 take过，连眼泪都是真的。

陈炜惋惜谢贤离世

另外，《星岛头条》独家披露谢贤离的消息及丧事细节，谈到谢贤这位前辈，陈炜表示有幸在《法证先锋IV》中与谢贤同剧，但未有对手戏，「我在亚视时认识到四哥，对于他的离开都很伤感，他是一位好好前辈，很爱锡后生，为人风趣幽默又开心。」
 

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