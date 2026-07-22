世纪贱男三山凌辉闪婚生B不足1年搞「双重不伦」 偷㗳人妻拍档花乃玛利亚

日本人气男团BE: FIRST前成员三山凌辉去年被爆对知名网红大野茜理骗婚兼食软饭，声名尽毁，好不容易跟星二代女星趣里结婚生B，重回正轨。但今日（22日）又被《周刊文春》爆料指他与已婚前宝冢娘役（扮演女性角色演员）花乃玛利亚大搞「双重不伦」！

三山凌辉、花乃玛利亚未有否认偷食

27岁的三山去年8月闪婚、并于9月升格为人父，但他与33岁的花乃自今年5月底开始排练舞台剧《爱的迫降》后，因朝夕相对感情升温，据剧组人员爆料二人已发展到私下会相约见面。7月13日，舞台剧休演当天，《文春》拍到三山驾着其蓝色林宝坚尼从住处驶往东京港区南青山，接走正在等候他的花乃。接着二人齐驱车往新宿一间高级城市酒店，并直接驶进地下停车场。据《文春》所指二人到酒店密会并非单一事件，并表示已掌握二人多次幽会的证据。三山所属事务所就事件回应说：「对于这次不当行为深表反省」；花乃所属事务所则表示，「已深刻意识到这是不当的为，并严肃看待此事。」双方皆未否认不伦绯闻。

花乃玛利亚育有1名孩子

花乃是前宝冢花组top娘役，2017年退团后继续在舞台剧界及影视圈发展。2021年与圈外男性结婚，并育有一名孩子。至于三山则于2016年以演员身份入行，2021年参加选秀节目《FIRST》，同年加入为该节目成立的男团BE: FIRST，此后活跃于歌影视发展。

三山凌辉同3女扯上关系

去年4月，网红大野茜理自爆曾与三山订婚，交往期间更金援男方，前前后后共花费近1亿日圆（约480万港元），但男方走红后便日渐疏远她，最终更因三山出轨而分手。同年5月又爆出三山与比他大8岁的趣里将奉子成婚，但有传未来外父、《相棒》系列资深男星水谷丰及歌手准外母伊藤兰反对二人婚事，最终拉锯至去年8月，趣里三山宣布婚讯，伊藤兰发文表示「母爱永远守护」。接着9月三山趣里宣布已诞下孩子后，水谷丰亦送上祝福。如今三山再闹出轨丑闻，证明「姜系老嘅辣」，水谷夫妇相人眼光奇准。