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谭凯琪入禀呈请吕晶晶破产 认因财反目：大家唔好借钱畀人 非有意爆前闺密与邓特希秘婚

影视圈
更新时间：16:21 2026-07-22 HKT
发布时间：16:21 2026-07-22 HKT

陈炜、徐荣、林秀怡、刘佩玥、何沛珈、阮浩棕、谭凯琪、翟威廉等今日（22日）到荃湾宣传剧集《非份之罪》。谭凯琪上月入禀高等法院，呈请前TVB监制邓特希与昔日好姊妹吕晶晶破产（案件编号：HCB4472/2026及HCB4473/2026），更意外曝光二人为夫妻关系。谭凯琪受访时被问到官司缠身可有困扰？她表示没有，不是近期的事，之前已规划了法律程序，坦言自己也不想搞出官非。

谭凯琪承认与吕晶晶因钱反面

谈及与吕晶晶现时的关系？谭凯琪指大家都没联络一段时间。至于是否因为欠钱而没有联络？谭凯琪说：「系嘅，除咗金钱以外，仲有诚信。（觉得失望？）友谊就系咁，所以大家唔好借钱畀人。」她更透露在她入禀后，吕晶晶也没有联络她，由于追讨不果而采取法律行动，她表示：「可以咁讲，身边人都支持我咁做，但律师说不可以透露太多，只可以说经一事、长一智。」谭凯琪指自己暂时不用上庭，至于被拖欠的金额是多少，谭凯琪拒绝透露金额。

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谭凯琪非有意爆邓特希与吕晶晶夫妻关系

谭凯琪因入禀呈请邓特希与吕晶晶破产，而曝光了邓特希与吕晶晶的夫妻关系，谭凯琪表示公开了二人的夫妻关系并非有意，透露她早年经朋友认识吕晶晶，亦演过邓特希的作品，但现阶段不想谈论其他人，只选择做自己做到的事。问到可有信心追回欠款？谭凯琪说：「唔到我去谂，就睇法律可以做到乜，借钱畀人唔系好事，要三思。」

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谭凯琪于《非份之罪》演贪钱老婆

另外，谭凯琪于《非份之罪》中，主演的新单元「肮脏的子弹」将接棒播出，她指之前的单元相对紧凑，而她演出的单元则是黑色幽默为主，剧中演贪钱老婆。问有信心接棒高收视成绩？她表示有，因陈炜的演出，吸引观众追剧欣赏后续的单元。

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