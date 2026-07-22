谷娅溦自认零异性缘专注工作 预告回归《中4》总决赛 撑停办一年是好事

谷娅溦今日（22日）到新城电台为今年推出第二首新歌《爱自己啊》宣传。她称新歌想带出香港人快节奏的生活环境之下的打工仔心态，希望大家无论有几繁忙或压力有几大，都不要放弃自己或忘记了爱自己。有此想法只因她前十年什么都不懂，只想活在人家眼中或口中的自己，可以好似人民币、美金或港币，希望人人都钟意你，但发觉根本冇可能才慢慢释怀，开始懂得爱自己。不过她觉得爱是一种可以被传播的力量，而且自己向来很有前辈缘，也从中学到和感受到什么是传承，令自己都被感染，想秉承前辈传给其他人。除了有前辈缘，问她可有「异性缘」？她则自问没任何「异性缘」，现只希望专注于工作之上。

谷娅溦狂切 20 个蛋糕

谷娅溦在7月8日度过36岁生日，她称，今年过了一个很开心的生日，打从6月底举办了生日音乐会开始，便不停与家人及朋友庆祝，还将排到8月继续庆祝生日，她表示，6月底至今已经切了超过20个生日蛋糕，有一天更切了4个蛋糕，感恩大家对她那么好，谈到生日愿望，她表示，最重要是身体健康，只要有健康，自然什么都会有，相信靓仔和钱都会随之而来。

谷娅溦疯狂排练音乐剧

至于是否不需要担任《中年好声音4》评判而非常轻松？谷娅溦表示，自己真的非常忙碌，基本上5月尾开始时间全部给予音乐剧，她说：「5月尾开始全身心投入排音乐剧。因为有粤剧部份，所以她要跟老师一对一上堂，还要抽时间排练舞蹈。整个6月的工作都很疯狂。之后又要为新歌在内地宣传，回港只休息一天，又要将时间投放在音乐学校之上。」

谷娅溦赞《中4》选手旗鼓相当

她透露，《中年好声音4》将于8月23日总决赛，她已跟监制沟通好，并应承了总决赛，担任评判。问到可有心水胜出人选？谷娅溦非常婉转地解释，因为现在剩下的参赛者水准不相伯仲，觉得今年担任评判真的「搲爆头」，她说：「除非有人发台瘟或者有人这次拣错歌，因而影响成绩，否则大家水准同在线上。」问她知否《中年好声音》将停办一年？谷娅溦表示，也有听过，她觉得即使停一停都是好事，始终连续做了4年，需要让大家有时间休息一下，可能会想出更加好的音乐比赛出现呢！她说：「我相信应该是经过一些考量才做出这个决定。」