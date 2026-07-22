波波黄婧灵尖沙咀牛杂店试另类部位 「阿灿」廖伟雄卖叉烧大马封神

在新一集饮食节目《美食新闻报道》中，黄婧灵（波波）、蔡景行（行仔）及施焯日（Arthur）分途出击扫街。波波、Arthur被分派到尖沙嘴食非一般牛杂，特点是有齐牛骨髓、牛脆骨及牛小肠这些另类部位；接下来的卤水店，是由旺角主店延伸到来交由囝囝打理，主打的墨鱼、生肠、鸡肾的味道跟口感，均有主店水准，胜在人龙较短。

行仔蔡景行跟谢霆锋筲箕湾揾食

另一边厢，行仔则来到筲箕湾金华街，为的是一间连Chef Nic谢霆锋都推介过的西饼店，开心表示︰「霆锋食咩我哋食咩！」

廖伟雄用港式粗犷手法出菜

此外，本集「大厨发办星马篇」由米芝莲大厨陈国强带林映晖（晖哥）来到大马蕉赖（Cheras），而移居大马多年、人称「阿灿」的廖伟雄亦在此处开设餐馆，标榜港式美食，同时凭一味叉烧封神。阿灿专登用港式粗犷手法出菜，将两碗鱼蛋面「投放」在枱上，笑说︰「知道系你哋嚟，制造下效果学下香港啲大排档出菜。喺大马唔得㗎，要好斯文两只手放低碗面。」

