大S离世遗产去向引关注 传生前拟带子女移居韩国 千万资金汇海外助老公具俊晔事业？

近日传出台湾女星大S（徐熙媛）生前已规画与具俊晔带子女移居韩国，并提前汇款逾千万新台币至当地，疑似用于支持具俊晔的NFT与艺术事业，惟计划因其骤逝而中止。与此同时，有传言指大S早年已将内地片酬汇往海外，其台湾帐户仅剩约200万台币（约48万港元），不足以支付台北豪宅房贷。对此，前夫汪小菲正积极追查其遗产去向，而据传唯一知晓内情的仅有S妈。对于女儿被传生前欲带子女移居韩国，S妈亦向台媒作出回应。

传大S欲移居韩国遇S妈阻拦

传言中大S的移居计划，疑曾面临S妈的反对。大S与具俊晔再婚时，S妈曾因考量大S的财务与婚姻状况而出现意见分歧。为缓和关系，具俊晔主动包办家务并照顾大S起居，双方关系后续有所好转。当大S规画小孩赴韩国的教育安排时，由于小孩对当地流行文化感兴趣而未排斥，但S妈对于大S带小孩离开台湾仍有顾虑，双方在定居地点上持续进行沟通。

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传大S生前拟过户房产给S妈

有指大S为让母亲安心，生前打算将名下位于「国家艺术馆」的房产留给S妈作为晚年住所。该豪宅为大S与母亲长年居住地，因持有多年且增值幅度大，产权转移过程涉及复杂的贷款与税务处理，导致大S离世前仍未完成过户手续。传闻目前大S汇至韩国的千万资金、未完成移转的房产，以及后续的家庭安置，均成为大S离世后尚待家属厘清与处理的资产规画问题。

S妈对此不予正面回应，并直言相关周刊在报导前并未向她求证，自己也没有购买阅读。她表示，得知该内容并非传递正能量，因此决定不予理会，仅向外界的关心表达感谢。

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