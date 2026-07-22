「五索」钟睿心胸部严重受伤  阔约两吋伤口曝光触目惊心  爆意外经过超伤心：一定留疤

「五索」钟睿心近年因与大生银行主席马清铿发展婚外情而走红，近日在社交平台IG上载影片及图片，惊爆自己胸部严重受伤，更展示了触目惊心的伤势，引起网民热议。

五索胸部伤口曝光

从五索上载的影片及图片可见，她其中一边胸部上方出现一个约两吋阔、破烂的圆形伤口，伤势看似十分严重。五索在影片中情绪低落，坦言「伤心欲绝」，指这次受伤对她造成极大创伤。她更直言：「我由头到脚趾尾，甚至比起我块面，我对波系最值钱嘅。」可见她对这次意外感到非常痛心，她表示：「今次嘅伤痕好难会复原到，一定会留疤痕」。

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五索揭胸部受伤过程

对于受伤原因，五索在影片中亲述，意外是在她服用安眠药后，在无知觉的情况下发生的。她解释：「𠮶个好热嘅暖水袋由子宫一路跌到去我心口度」，导致胸口被严重灼伤。她强调这次受伤并非隆胸失败，更激动地反驳：「系我都隆两边啦，系咪啊？」

五索直指「对波烂咗」

这次意外似乎让五索身心俱疲，她在影片中流露出对事业的厌倦，表示因为事业发展太累，连胸部都受伤，并考虑「做多一两年女强人，我从此消失啊」，暗示有引退的念头。她在帖文中标注「#好大镬」、「#对波烂咗」，并表示希望求医后能以抗生素改善疤痕情况。

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