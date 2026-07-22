爱回家丨金城安抢婚重现世纪之吻！与Bonnie复合有望 网民兴奋：终于踢走葱头

TVB处境剧《爱·回家之开心速递》已经进入倒数阶段，剧集确定将于8月初正式划下完美句号，近日剧中多对人气CP疯狂派糖，纷纷步入大团圆的结局。讲到最令剧迷「意难平」的，莫过于「金城安」周嘉洛饰与「 Bonnie」林凯恩这对经典CP最终能否破镜重圆。

金城安与 Bonnie相隔9年再上演世纪之吻

在今晚（22日）播出的剧集，剧组竟在大结局前夕投下超级震撼弹，金城安将于教堂惊喜上演霸气抢婚戏码，更与Bonnie意外上演相隔9年的「世纪之吻」，预告片一出后，粉丝们兴奋地疯狂洗版，有人说：「终于踢走𠮶只葱头！」、「佢哋先系一对。」

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金城安Bonnie相隔9年再度上演世纪之吻

今晚播出的 2856 集「真的嫁给你」，「Bonnie」林凯恩不知为何与「牙斩斩」 蔡康年行礼结婚，Bonnie全程神情哀伤兼表现抗拒，就在牙斩斩准备吻向Bonnie一刻，金城安杀到并将 Bonnie拉离牙斩斩，因用力过度意外与「跌入怀中」的Bonnie 演了「安Bon世纪之吻 2.0」。今次「安Bon」是继2017年12月初吻后，相隔9年再度上演世纪之吻，不少网民纷纷留言狂嗌「安Bon」复合。林凯恩和周嘉洛接受《TVB娱乐新闻台》访问，问到是甚么原因促使「安Bon」再度热吻，林凯恩笑言：「多谢网民同埋支持我哋嘅人啦！」周嘉洛续说：「好得意架，讲返个心态变化先，我记得我萤幕初吻系畀咗你（林凯恩）嘅，拍𠮶幕时我记得我系好紧张嘅，咁就事隔十年。」林凯恩闻言即反驳：「冇咁多！9年啫，都感激仲有嘉洛哥喺我身边，𠮶种感觉系好战友，而且大家都有成长。」 再问「安Bon」复合可能性，林凯恩笑言：「我著住呢件婚纱喺度行时，已经有超 过十个人问我『你同边个结婚呀？』我都反问返佢哋『你觉得呢？』」周嘉洛似有弦外之音谓：「我个人就唔想拆散你同葱头嘅，安仔同 Bonnie 个关系都几好吖，唔一定要长相厮守，可以系互相守护，我觉得呢件事系靓嘅。」

金城安与Bonnie的反差萌互补

「金城安」周嘉洛饰与「 Bonnie」林凯恩这段「安Bon」恋始于 2017年，在岛大不打不相识，同年底以一记圣诞「世纪初吻」确立懵懂校园初恋。随后，金城安与Bonnie的反差萌互补，加上闯关Bonnie爸爸「谭道德」陈荣峻的经典爆笑桥段，令他们成为剧中最受欢迎的 CP。可惜好景不常，在2022年，随金城安远赴吴旺达工作，两人因距离与分歧无奈和平分手，当时曾引爆网民罢看潮，虽然2023年，Bonnie与「葱头」展开新恋情，但与金城安默契依旧，Bonnie曾为了帮安仔克服「三色豆恐惧症」，更突破形象化身性感女教师「Miss Tam」，上演「黑丝诱惑」引来一时热话，足见两人关系早已超越普通朋友，多年来网民对这对CP」的思念从未减退，纷纷留言：「好挂住安bon」、「安Bon世一」、「终于等到呢一日！安Bon is real！」、「睇预告都睇到眼湿湿，9年啦！求下编剧唔好再虐佢哋！」、「周嘉洛句『互相守护』好有深度，但都系想佢哋一齐返！」、「抢婚呢幕太经典，回忆返哂嚟！」

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