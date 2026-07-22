刘銮雄千金刘秀盈贺父75岁生日  曝光爸爸年轻型仔照  弹结他骚电眼多才多艺

富商刘銮雄（大刘）与旧爱吕丽君（现名吕姵霖）所生的女儿刘秀盈（Zoe）现年23岁，她一直多才多艺，是文武双全的学霸。近日，为庆祝爸爸刘銮雄75岁大寿，刘秀盈在社交平台小红书上载了一段自弹自唱的短片，并配上深情撰文，以窝心的方式祝贺爸爸生日快乐，并揭示了自己音乐天份的来源。

刘秀盈撰文贺刘銮雄生日

在短片中，刘秀盈将自己弹结他的画面，与一张爸爸刘銮雄年轻时手持结他的照片并列。她更附上感性文字，向爸爸表达爱意与感谢：「爸爸，生日快乐。这张你弹吉他的照片，我终于明白了自己身上的音乐是从哪里来的。你在很多方面都是我的榜样，远比你想像中更多。谢谢你为我做的一切，爸爸。75岁生日快乐。」，字里行间，刘秀盈不但感谢爸爸为她所做的一切，更视他为榜样，并认为自己的音乐天份正是源自爸爸的遗传。

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刘秀盈曝光大刘年轻型仔样

从刘秀盈分享的旧照片可见，年轻时的刘銮雄身穿简洁的白恤衫和黑西裤，手抱结他，神情专注，文青气息与型格兼备，更拥有一双电眼，展现出他鲜为人知的多材多艺一面。正是这份音乐天份，遗传了给女儿刘秀盈。刘秀盈自小对音乐有浓厚兴趣，不仅精通钢琴、小提琴，结他亦是无师自通，早年已不时分享自弹自唱的影片，更曾录制个人单曲，音乐造诣备受肯定。

刘秀盈学霸背景猛料

作为城中著名的「超级学霸」，刘秀盈的履历一直十分亮眼。她今年6月刚完成香港大学建筑系硕士论文，并换上一头清爽短发，获网民大赞才貌双全。在课外发展上，刘秀盈更是「文武双全」。她15岁才正式学习芭蕾舞，凭著过人天赋与努力，短短两年便考获英国皇家舞蹈学院证书，其后更入选香港芭蕾舞剧团，并在「国际芭蕾舞比赛2023」中勇夺公开组金奖。此外，她更在功夫比赛上摘下金牌。

刘秀盈商界才女文武双全

除了艺术成就，刘秀盈也遗传了父亲的商业头脑。两年前，她已进军商界，于黄竹坑开设占地8,000呎的大型舞蹈学校「香港舞蹈剧场」，正式荣升为星级校长兼老板，将兴趣发展成事业，尽显其商业才华。

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