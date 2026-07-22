《哥斯拉大战金刚》失聪女星Kaylee Hottle车祸丧生  高速撞入沟渠殒命终年19岁

曾参演《哥斯拉大战金刚》及《哥斯拉×金刚：新帝国》的失聪女星Kaylee Hottle于当地时间周二（21日）上午在美国马里兰州因车祸丧生，终年19岁。Kaylee同属失聪人士的父亲Joshua Hottle亦透过网上直播，以手语告知粉丝们其爱女离世的噩耗。

Kaylee Hottle不幸丧生年仅19岁

据TMZ报道，事发时Kaylee正乘坐一辆1995年本田雅阁房车，该车突然偏离道路并高速撞入沟渠。当时同车的二人均存活，其中19岁司机仅受了轻伤，另一名乘客则未有在现场接受治疗。及后Joshua透露他是透过警方致电而获悉女儿死讯，据知Kaylee是在送院途中不治，而Joshua正从德州赶往马里兰州认领女儿遗体。

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红星发文哀悼Kaylee Hottle离世

噩耗传出后，一众跟Kaylee在两部哥斯拉电影中合作过的红星均发文表示哀悼。陈法拉在IG限时动态中分享与Kaylee的合照，并留言道：「@kaylee_hottle 为你的家人感到心痛，你永远是仁慈、聪明、有才华和美丽的女生，全世界都知道。」《怪奇物语》女星Millie Bobby Brown在限动留言道：「听到这消息令我极度震惊，大家都会深深怀念你的，Kaylee！」另外，Rebecca Hall、Eiza González和《美女与野兽》男星Dan Stevens均有发限时动态悼念Kaylee。

Kaylee Hottle九岁拍广告入行

Kaylee于2007年5月1日出生于乔治亚州亚特兰大，9岁开始接拍广告入行，并曾拍摄为失聪社群争取权益的公益宣传片。及后获选参演《哥斯拉大战金刚》，在片中扮演能与金刚沟通的孤女Jia，后来又参演了续集《哥斯拉×金刚：新帝国》，去年更凭此片获提名第52届土星奖最佳年轻演员。

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