谢贤离世｜刘嘉玲撰文悼永远的四哥：一生风趣优雅  曾合拍贺岁片  谢贤演过梁朝伟父亲

《星岛头条》收到独家消息，香港影坛巨星「四哥」谢贤日前因肺炎离世，享年89岁。影后刘嘉玲今日（22日）在社交平台小红书上载了两张珍贵的合照，深情撰文悼念这位她口中「永远的四哥」，感谢他为香港电影作出的巨大贡献。

刘嘉玲晒合照悼谢贤

谢贤于7月16日因肺炎病逝，并已于7月20日在和合石进行火化，消息传出后，震惊整个华人娱乐圈。刘嘉玲在小红书以「怀念你」为题发文，并分享了两张照片。第一张是她与谢贤的合照，相中刘嘉玲身穿灰色西装外套，优雅地依偎在谢贤身旁；谢贤则以他招牌的黑色型格打扮、戴著墨镜，精神矍铄地微笑著，二人互动亲密，足见交情深厚。

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梁朝伟谢贤合照弥足珍贵

另一张照片则是丈夫梁朝伟与谢贤的合照。相中梁朝伟身穿红色衬衫，一手搭在谢贤的肩上，笑容温暖；谢贤则穿著黑白拼色的时尚外套，同样展露笑容。两代影帝的同框画面，如今看来更显弥足珍贵。

刘嘉玲感性发文多谢四哥

刘嘉玲在文中写道：「永远的四哥，您的一生如此风趣、优雅、一丝不苟。谢谢您为我们、为香港电影留下最精彩的传奇。怀念你。」字里行间充满了对这位影坛大前辈的无限思念与崇高敬意。

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谢贤曾演梁朝伟父亲

事实上，刘嘉玲、梁朝伟夫妇与谢贤的缘分深厚。虽然梁朝伟与谢贤未曾在电影中正式合作，但早在1983年的无线剧集《再见十九岁》中，担正男主角的梁朝伟，正正就是饰演谢贤的儿子，两人在剧中有不少对手戏。

谢贤刘嘉玲曾合作贺岁片

而刘嘉玲与谢贤则在2017年的贺岁电影《我的情敌女婿》中有过合作。当时刘嘉玲更大赞对方是「永远的男神」。此外，刘嘉玲与谢贤的家人，如其前妻狄波拉及儿子谢霆锋也一直维持著良好关系。