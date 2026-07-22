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谢贤离世丨好友公开四哥晚年从未曝光居家照 零打扮休养星味依然 后辈轮流到豪宅探望

影视圈
更新时间：09:00 2026-07-22 HKT
发布时间：09:00 2026-07-22 HKT

一代巨星谢贤日前被《星岛头条》独家报导已于7月16日离世，并于7月20日完成火化仪式，低调走完人生最后一程。他的死讯不但令很多网民感惋惜，各方好友及后辈纷纷也发文哀悼，不舍这位香港影视圈传奇。日前一位与谢贤关系相当深厚的友人在社交平台Threads上，罕有地分享了多张谢贤从未曝光的珍贵生活照片，借此缅怀昔日与谢贤相处的点滴。这些照片纪录了谢贤晚年的生活状态与交友圈子，迅速引起大批网民及影迷关注，大家除了留言悼念，亦透过这些充满温度的生活照，再次感受谢贤私下平易近人的一面。

谢贤居家零打扮照曝光

在该名友人分享的照片中，最引人瞩目的是谢贤多张极为罕见的居家零打扮照。晚年的谢贤以休养身体为首要任务，在宽敞舒适的豪宅家中褪去了昔日幕前的华丽服饰与招牌造型，展现出最放松的真实面貌。虽然谢贤晚年已没有心思刻意打扮，大多以简约朴素的居家便服示人，但相片中的谢贤笑容和蔼，举手投足间依旧散发著不减当年的强烈星味。不少网民看到谢贤在豪宅内闲适自在的模样，都纷纷感叹谢贤即使卸下耀眼的明星光环，那份刻在骨子里的型格与从容气度依然无法掩盖。

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谢贤晚年获众多后辈探望

除了谢贤的单人居家照外，这批珍贵照片更纪录了谢贤晚年获众多圈中好友亲自上门探望的温馨时刻。从曝光的大合照中可见，前来探望谢贤的星级阵容相当鼎盛，当中包括阿Sa（蔡卓妍）、林家栋、成龙儿子房祖名等，当然更少不了谢贤的宝贝儿子谢霆锋。一众星级后辈不时到访谢贤生前居住的豪宅内开心合影，众人展露灿烂笑容，气氛温馨融洽，足见谢贤在演艺圈中人缘极佳，深受后辈敬重与爱戴。这些充满爱与关怀的照片，不仅为谢贤的晚年生活留下了美好见证，也让广大影迷深感安慰，知道谢贤在亲友的陪伴下度过了充满爱的晚年时光。

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谢贤离世丨四哥自认一生贪靓豪言「我着得起」：

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