谢贤离世丨《星岛头条》独家报导四哥离世日子 田启文证前辈7月16日过身：低调处理

田启文（田鸡）今日（21日）出席苗金凤（原名林慧珊）设灵仪式，他受访时证实日前《星岛头条》独家报导指，谢贤（四哥）于7月16日因肺炎等老人家病离世的消息，并表示遵从四哥家人及其遗愿低调处理后事。

田启文赞扬苗金凤肯教导新人

田启文到场吊唁时接受传媒访问，他表示，认识前辈苗金凤早于入电视台当场务幕后的几年，感觉对方很友善及肯教导新人，是位值得尊重的前辈，之后自己加入电影圈，苗金凤则去了马来西亚发展，只有在公众场合碰面，直到她演舞台剧《杜老志》，她仍将演戏的窍门指导大家，田启文笑指，自己「叻唔切」用她所教的来教训练班的新人。

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田启文否认四哥拍《少林足球》没有收片酬

谈及四哥离世，田启文表示，四哥是本月16日因肺炎等老人家病离世，不过要遵从其家人及四哥的遗愿低调处理。对上一次他见四哥已经是「香港电影金像奖」时，四哥夺得「终身成就奖」及「最佳男主角奖」也有恭贺他，因为过往曾在电影《少林足球》合作过。

有传当年四哥没有收片酬？田启文澄清说：「完全没有这件事，四哥有收一封有意头的利是，当年找他拍摄，四哥只问角色是怎样，他很爽快二话不说便应承了，当年合约也没有签，（事后是否有打算再找四哥合作？）拍完之后有跟他说过，但四哥说玩过便算，之后也没有参与，直至他拍摄林家栋的电影时才肯出山，他是钟意玩较多。」

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