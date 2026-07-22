TVB富贵小花戴祖仪穿晚装性感度爆灯 超低胸大晒丰满上围 高衩设计令40吋长腿若隐若现

31岁的戴祖仪向来以青春活力见称，但近日她却在镜头前破天荒展现极致性感的成熟魅力，令一众网民大饱眼福。在最新曝光的影片中，戴祖仪身穿一袭极度诱惑的黑色晚装，这件战衣的设计充满机心，上半身采用低胸设计，边缘镶嵌著闪亮的水晶，将她丰满的上围与性感的锁骨表露无遗。腰间一侧更有巧妙的镂空剪裁并配以闪石点缀，凸显出她零赘肉的纤细小蛮腰，下半身的超高衩裙摆更是全场焦点，让她引以为傲的40吋白滑长腿，在走动间若隐若现，散发著令人无法抗拒的高贵性感气质。

戴祖仪接朱千雪棒成法律女神

戴祖仪不仅拥有惹火身材，其实她还是一名不折不扣的学霸，她早年于英国李斯特大学修读法律系毕业，原本回港实习并成为一名专业律师，但她为了追寻演艺梦想，毅然放弃法律界的高薪厚职，选择转行投身娱乐圈发展。凭借亮丽的外貌、高瘦的身形以及知性的高材生背景，戴祖仪甫入行便备受瞩目，更被网民封为继朱千雪之后的又一位「法律女神」。

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戴祖仪一剧接一剧演技被赞

近年戴祖仪在演艺事业上的发展可谓一帆风顺，备受公司力捧的她，接连参与多部剧集演出，演技日益成熟。她近期的重头作一套接一套，当中包括剧集《飞常日志II》以及悬疑剧集《非份之罪》，表现备受观众期待。而最令外界瞩目的，莫过于她早前参演的剧集《正义女神》，在剧中她饰演检控官，演出入木三分，网民纷纷赞赏她的演技越来越进步，前途无限。

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