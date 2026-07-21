谢贤离世丨四哥父子受访片掀讨论 谢霆锋向父撒娇「冇咗你唔掂」 一句惹哭网民：你好本事

谢贤（四哥）纵横香港影视圈逾70年，《星岛头条》昨日（20日）独家报导其离世消息后，不少香港市民都深感惋惜。昨日，有网民在社交平台翻出一段多年前谢贤与儿子谢霆锋共同接受访问的珍贵片段，这段昔日的父子档同框影片，纪录了谢贤私下作为父亲充满慈爱的一面，与他平时幕前风流倜傥的形象形成温馨对比，让不少粉丝看后感触良多，纷纷透过这段影片缅怀这位一代巨星的潇洒风采。

谢霆锋与谢贤受访尽显爆笑父子情

在该段疯传的访问影片中，当时刚出道的谢霆锋与父亲谢贤并排而坐，父子俩的互动自然且充满火花。谢贤在片中自嘲没本事，谢霆锋在旁向爸爸撒娇：「你有一个好孝顺、好本事嘅仔㗎嘛！你点可以话乜都冇㗎呢？」谢贤笑著问谢霆锋：「你嘅本事喺边度？」谢霆锋搭著爸爸膊头，回应：「本事喺……照顾你啰！」谢霆锋搞笑续指：「至少畀你帮我执吓房吖……帮我剪剪报，系嘛？你对我嚟讲好重要，帮我剪报、执房，大佬冇咗你唔掂，我唔识执㗎㖞！」谢贤听后哭笑不得，反击道：「我假假哋都系大明星，同你执房？沦落到同你执房？」谢霆锋马上窒爸爸：「我假假哋都系大明星个仔，系唔系先？」两人一来一往的对话尽显爆笑父子情，但网民忆起谢霆锋父子已天人永隔，都表示伤感：「有啲想喊。」

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网民赞赏谢霆锋有本事：养起老窦

影片曝光后，大批网民留言表达对谢贤的思念之情，字里行间充满不舍。有网民表示：「原来十几岁仔就识讲：『我嘅本事就系照顾你啰！』」、「呢个霆锋好Q」、「原来谢霆锋这么会撒娇。」亦有人赞赏谢霆锋：「你真系做到好本事嘅仔，养起老窦」，另外更有人留言大赞谢贤型足一世：「谢贤真系由后生型到老。」此外，不少网民亦留言鼓励谢霆锋。

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