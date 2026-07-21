香港区环球小姐丨15强卧虎藏龙 前TVB艺人梁雯蔚离巢再战 周婷退选港姐决赛后首开腔 梁艺龄瞒契爷吕良伟参加

香港区「环球小姐」（Miss Universe）2026选美大赛今日举行入围佳丽记者会，星级评判2025年香港环球小姐冠军李诗逸、2024年香港环球小姐冠军姚祖恩及选美统筹官菲比小姐，早前从过百位参选者中，挑选出15位最优秀佳丽并于会上面见传媒，宣布香港区选拔总决赛暂订于9月18日举行。

梁雯蔚效力TVB九年拍逾百部剧

香港区「环球小姐」15强候选人中，不乏曾参与其他选美比赛的佳丽及出道艺人。其中3号梁雯蔚（Sandy）曾于2017年参选香港小姐，落选后仍获签约成为艺员，参与大量剧集演出，受访时Sandy透露去年已经离巢无线，虽然曾多次参演处境喜剧《爱．回家之开心速递》，但近年工作量大减，于是约满后决定再战选美，希望进一步挑战自己：「其实曾经有倾过合约，但之后就冇咗后续。（收入一直没有增加？）其实每年都有增加，但系冇一个时间同高层再去倾。」坦言19岁开始投身演艺，并参演过《三条友饮醉走》及《幸运是我》两部电影，在电视台亦吸收许多演出经验：「过百部都有，客串又有、有名、冇名嘅都过百部！我系第29期艺员训练班，好多人都离开咗TVB，大家做咗八九年，但冇办法公司都唔续约，要揾过另一个方法摸索或者做第二样嘢。」回复自由身后，有更大自由度接洽品牌代言、广告及KOL工作，时间安排较具弹性。九年过后再选美，现年31岁的梁雯蔚认为年纪并非选美的限制：「环球小姐系1岁到100岁都可以选，取消咗年龄限制，所以唔会畀年纪限制自己。」并以冠军后冠作为目标参选。

韩其格与陈雨薇曾参选港姐未入围

5号韩其格（Aurora）及15号陈雨薇（Roxanna）此前曾参加2026年香港小姐初选，及后未取得入围资格，今日再战环球小姐均认为在国际舞台上更具代表香港的机会，能够彰显香港女性精神与独特之处，并否认同步参加两项选美活动。Roxanna透露早前未能进一步入选香港小姐的原因：「因为时间冲突关系，我哋两个都要喺澳洲飞返嚟香港。（有传合约严谨引致退选潮？）呢样我唔系太清楚。」韩其格亦表示不清楚港姐合约条款，但作为心血管超声波师，她希望选美成为推广健康平台：「我好钟意做model、KOL，亦可以借选美平台分享我工作相关、推广健康意识。」

朱苑亭第三次参战环姐平常心面对

11号朱苑亭（Ida）第三次参选环球小姐比赛，去年更同时参加香港小姐，均未能成功入选封后，她坦言头两次参加时非常紧张：「但其实去到第三次，反而放平心态，将我学咗嘅嘢、所有进步展现畀大家睇，原来平常心去做自己就最好。」回顾去年参选港姐的经验，她自觉打扮妆容都较休闲朴素，今次则认真学习化妆、美容护肤及健身，准备较选港姐时更充足。

梁艺龄获吕良伟教路「笑多啲」添自信

8号梁艺龄（Alexis）为影坛巨星吕良伟契女，她受访时笑言原来瞒住契爷参加选美：「佢唔系我提名人，其实佢唔知我参选！我冇讲过任何嘢，事后佢先打嚟话『你真系参选咗？』连我屋企人都吓一跳！」表示吕良伟于演艺圈打滚多年，支持自己加入之余，亦给予不少意见：「佢叫我要多啲自信、笑多啲，因为我唔笑个样都好恶形恶相咁！」梁艺龄为参与选美，年初辞去全职工作迎接盛大舞台，并打算不论选美结果都会继续向娱乐圈发展，会积极读书及学习演技，透过网红路主持工作习惯面对镜头，目标更非常远大：「我希望可以做到外国嘅片，拍Netflix嘅片！」

周婷解释因时机不好退出港姐决赛

1号周婷（Jen Zhou）为2023年香港小姐决赛佳丽之一，当年无预警下退选，决定一度引起风波备受关注。周婷解释指：「系我自己退出，因为时机唔太好。（甚么方面的时机？）当时受工作影响，有好多外在因素，日程上冇办法应付。」她亦透露参选港姐后，赴美攻读硕士学位，今年回港便决定再次选美，认为代表香港在国际舞台展现女性光芒是自己的愿望，环球小姐比香港小姐在此有不一样的独特之处与优势。

邝祉澄望突破舒适圈以选美挑战自我

12号邝祉澄（Kevina）正职为一位废金属回收及贸易顾问，特殊工种让她有与别不同的生活体验，笑言：「平时返工班都戴头盔、护目镜同口罩出入工厂，同依家靓靓嘅形象好大反差！」Kevina透露自觉去年个人各方发展平平，于是希望突破舒适圈以选美挑战自我。

梁圣童到二字头阶段放手一搏

9号梁圣童（Angeline）本身对选美没有甚么槪念，但敬佩每一位师姊愿意踏进射灯、接受外界目光与评选，自己任职模特儿与广告长达五年，亦开始步入幕后：「今次不如畀自己试最后一次，睇下可以做到啲咩。」自揭从小已成为儿童模特儿，到二字头阶段希望放手一搏，三四十岁亦会迎接更多挑战：「屋企人冇乜期望，想我知道自己要带出咩价值观、制造咩影响力会更重要。」

