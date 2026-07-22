张耀扬被爆已结婚？好友梁思浩不慎泄密：张太好靓好温柔 感情生活神秘曾传有同性密友

63岁的张耀扬凭借电影《古惑仔》系列中「乌鸦」一角深入民心，近年淡出幕前，生活趋向低调。然而昨日（20日）其多年好友梁思浩在社交平台上无预警曝光了张耀扬已婚的喜讯。梁思浩分享了一张与张耀扬的合照，相中的张耀扬虽然一头白发，但精神奕奕，梁思浩在帖文中兴奋地透露，这次难得的聚会，是第一次见到张耀扬的太太及外母，为这位三十多年的老友感到无比高兴。

梁思浩爆出张耀扬已婚

梁思浩在帖文中写道：「识于微时（合作电影蛮荒的童话），做咗30几年朋友，第一次见到你太太你外母，好喜欢佢哋！两个都系有趣的灵魂，张太太好靓好温柔。」他更向张耀扬送上生日祝福，并祝愿他与太太白头到老，幸福满满。字里行间不仅泄漏了张耀扬已为人夫的秘密，梁思浩对张太及外母的印象极佳，也让外界对神秘的张太充满了好奇。

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传张耀扬有同性密友

回顾张耀扬的感情史，他曾在1980年代与艺人李丽蕊有过一段长达4年的恋情；其后在1996年，他与台湾模特儿艾永玲的恋情曝光，可惜这段感情在1999年亦告终。之后的十多年，他的感情世界显得相当神秘，甚至传出有同性密友，疑与蔡一杰发展。直至约十年前，他曾被传媒爆出与比他年轻25岁的女友「淼淼」拍拖，当时他亦大方承认恋情，同性恋传闻不攻自破。如今由好友口中证实婚讯，可见他对现任老婆相当保护，选择以最低调的方式，给予老婆安稳的生活。

张耀扬专演大反派「乌鸦」成经典

张耀扬自1986年被林岭东发掘入行，凭借其180cm的高大身形，在《龙虎风云》、《监狱风云》及《学校风云》「风云三部曲」中，将反派角色演绎得淋漓尽致，奠定其「银幕恶人」的地位。而真正让他红遍华人地区的，必定是《古惑仔3之只手遮天》里的「乌鸦」一角，戏中他嚣张的形象，尤其是经典的「掀桌」场面，至今仍是影迷津津乐道的画面。

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