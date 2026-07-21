奥德赛丨Do姐晒麦迪文合照冲出香港 外国作家嘲美颜过度令巨星变小白脸 香港网民反击

由金像大导演基斯杜化路兰（Christopher Nolan）执导的史诗电影《奥德赛》（The Odyssey）上映后全球票房走势强劲，业界预计首周票房将高达20亿港元，创下其导演生涯的最佳纪录。为配合电影宣传，金牌主持郑裕玲（Do姐）早前透过其YouTube访谈频道《The Do Show》前往海外，亲自专访多位参演该片的国际巨星，阵容包括麦迪文（Matt Damon）、安妮夏菲维（Anne Hathaway）、汤姆贺伦（Tom Holland）、Zendaya、Samantha Morton、Himesh Patel及John Leguizamo。

郑裕玲分享麦迪文合照 外国作家转发变热话

郑裕玲在专访播出后，于Instagram分享了与《奥德赛》男主角麦迪文的合照，却意外突破地域界限，引起海外网民关注。该帖文获外国作家「Meecham Whitson Meriweather」留意并转发，并反讽：「Obsessed with this very normal and not at all edited photo of Matt Damon and DoDo Cheng（我真的对这张麦迪文和郑裕玲非常正常、完全没有修过图的合照著迷了。）」照片随即在社交平台上引发外国人讨论，令这场电影宣传活动在国际网络间获得了额外的曝光率。

相关阅读：余迪伟大胆向郑裕玲挑机 直播神抽水提「向后掰」 全场死寂三秒网民笑爆咀：Do姐系最无辜

郑裕玲疑似美颜过度 麦迪文五官扭曲？

该张合照引起外国网民热议的主要原因，在于照片的视觉效果。不少外国网民留言指出，该合照中使用了过度的美颜滤镜，导致麦迪文的面部五官出现不自然的扭曲。部分评论更形容麦迪文在照片中失去原有的粗犷气质，肤色异常白滑而变成「小白脸」。

香港网民趁机Sell郑裕玲

有香港网民趁机向外国网民介绍郑裕玲，指她是香港影后、非常有经验的演员和电视节目主持人，「Dodo is our baby girl. You don't mess with Hong Kong baby girl. She will photoshop as she please.（Dodo是我们的宝贝女孩。你最好别惹香港的宝贝女孩，她爱怎么修图就怎么修）。」、「Come on. Dodo Cheng's 69 years old, let her have some fun with putting some blings on the photos.（算了吧！郑裕玲都 69 岁了（实为68岁），就让她在照片上加点亮晶晶的特效、开心一下）」，展现出力撑自己人的香港人团结精神。

相关阅读：刘嘉玲被传30年前遭郑裕玲掌掴？二人齐揭真相 首爆被Do姐教训内情：觉得好羞耻

郑裕玲与麦迪文交谈甚欢

在《The Do Show》的访问中，郑裕玲与麦迪文交谈甚欢，麦迪文更赞郑裕玲问到好问题，并分享了与导演基斯杜化路兰合作的趣事。他忆述首次参演路兰的电影《星际启示录》（Interstellar）时，因路兰对剧本的极度保密，一位制片助理曾亲自带著剧本飞往德国乡郊，在他酒店房外静候一天，待他读完后立即将剧本收回。麦迪文亦提到，《奥德赛》的拍摄过程极具挑战性，整个团队需在偏远地区以IMAX技术拍摄，过程艰辛得像一场「探险之旅」，但所有人都同甘共苦，建立了深厚的团队情谊。他希望观众，特别是香港观众，能从这部传颂三千年的史诗故事中，根据自己的人生阶段找到独特的个人连结与共鸣。

相关阅读：Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲