谢贤离世丨四哥夏天照穿樽领原因曝光 自认一生贪靓：我着得起 改造名牌穿出自己品味

一代红星谢贤（四哥）于昨日（20日）传出离世消息，享年89岁，震惊全港市民。据昨日（21日）《星岛头条》独家报导，纵横影视圈逾70年的谢贤已经走完人生光辉的最后一程，家属安排他的遗体「院出」，并已低调火化。谢贤的儿子谢霆锋与女儿谢婷婷亦分别在社交平台发文悼念，谢霆锋表示希望大家想起谢贤时不要哭，因为「他会觉得那样不够潇洒。」消息一出，网民纷纷表示惋惜，「TVB娱乐新闻台」亦剪辑谢贤昔日的经典作品及访谈，让大众重温这位香港影坛永远潇洒型男对打扮的坚持。

谢贤一生潇洒 「扮靓」心态至死不渝

谢贤的魅力不仅在于其俊朗不凡的外表，更在于他由内而外散发的自信与潇洒。在昔日的多个访谈节目中，谢贤曾分享他对「型格」的看法，认为自己大概是二十多岁才开始建立起个人风格。对于何谓魅力，他笑言：「魅力系冇得讲嘅，我都唔知喺边度讲起。」

谢贤对衣着品味极为讲究，他追求独一无二的风格，甚至会将买回来的名牌服饰再作修改，务求穿出自己的味道。他亦透露，身上不少标志性的服装，其实是请朋友的制衣厂特别为他订制。他曾在节目中分享，即使是炎热的夏天，他也会为了维持造型而穿上高领上衣，但内里其实是无袖的设计，足见他对「扮靓」的执着。他对自己的品味充满自信，更曾看着镜中的自己说：「你今年七十几岁仲着成咁样？我都顶你唔顺……咁又点？我系老四，我着得起呀嘛！」

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谢贤：男人一定要潇洒

这种自信和对潇洒的追求，贯彻了谢贤的一生。他认为「男人一定要潇洒」，这份潇洒不仅是外表，更是一种生活态度。他坚持每天做柔软体操、节制饮食，以保持挺直的腰板。对谢贤而言，英俊与否、年纪大小都不是最重要，最重要的是那份由心而发的潇洒。

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谢贤风流倜傥 塑造无数经典角色

从影数十年，谢贤塑造了无数经典角色，由五、六十年代的黑白粤语片小生，到七、八十年代电视圈的霸气主角，其风流倜傥的形象早已深入民心。尤其在经典剧集《千王之王》中饰演的「罗四海」一角、《红颜》中的「万世华」以及《万水千山总是情》里的阮涛，更是脍炙人口。在剧中，他饰演的角色大多享受生活，钟情名车美女，潇洒不凡，一如他本人的写照。如今一代巨星殒落，但谢贤的潇洒身影与自信态度，将永远留在广大影迷的心中。

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