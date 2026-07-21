ZPOT DSE考生放榜 Alvin成绩达标望入大学 Marcus争少少照追梦：用尽100%努力投身演艺圈

男团ZPOT及女团VIVA今日出席智能电话品牌发布会，一同展示全新手机耳机产品并分享试用心得。于活动上ZPOT接受访问，成员黎子琛（Alvin）与Marcus（林焯彦）作为应届DSE考生，谈到放榜结果时，Alvin表示成绩与预期相约，个别科目亦考得不俗：「希望可以读到大学，依家仲同屋企人商量紧，希望可以两边兼顾到。」Marcus则对成绩略感失望、与预期有落差：「真系争少少，但我嘅兴趣不嬲都系舞台表演，有同屋企人商量过，会用尽100%努力投身喺呢行嘅事业！」

Gordon鼓励两位队友

张肇维（Gordon）则鼓励两位队友，觉得出路甚多，ZPOT全体亦会陪伴两位一起走过。另一方面周德诚（Cow）亦打算进一步升学，成为全队学历最高担当：「我嚟紧打算读营运管理学硕士，两边兼顾应该唔会太辛苦。（变成学历担当？）如果毕到业就系嘅，两年后再同大家讲个结果！」

Ian Hannz预告大结局有喊戏

ZPOT团综节目《ZPOT新丁企划》启播后进入最后一周，七位团员均大感不舍，陈廷羲（Ian Hannz）更预告结局将最为精彩：「有！有好大段喊嘅场面！亲情已经有啦，仲有咩情呢？（爱情？）唔好喇，都系友情算啦！」Cow亦敲碗希望公司开拍下一辑团综：「可以拍ZPOT老员工企划！」令队友大笑指远非老员工资历，或者可称为「啱啱开员工计划」。

Dave被爆「最大喊包」

节目早前曝光ZPOT首次出粮后请家人食饭的温馨片段，Alvin随即踢爆黄日禧（Dave）是全队最大喊包，令Dave尴尬表示：「唔知点解𠮶日特别眼浅！下一季未必喊，今季已经喊晒！我唔系咁易喊，为咗效果，要喊就喊啦！」马上被队友大赞好演技适合做戏。Ian Hannz胞兄为Ansonbean陈毅燊，近年兄长于动作电影表现不俗，但Ian Hannz表示未有一样天份：「佢好劲㗎！除咗我，我都打得、畀人打得！」

Macy被队长Carina形容系嘈音

女团VIVA于活动上接受访问，马思惠（Macy）谈到耳机降嘈功能最有用时，队长李晞彤（Carina）竟开玩笑投诉：「妳就系嘈音呀！」理应向每位成员送赠一副耳筒保护听觉；至于最少听电话与回复讯息的成员，姜咏鑫（Ada）笑指连刚刚进入《复仇的人》剧组的Carina与张鈊贻（ValC）都可以随时联络得到。

Val C有幸与刘青云对戏但未敢请教

Carina透露电影开拍超过一个星期，首次拍戏对片场一切感到非常新鲜，努力保持最佳状态面对新尝试与挑战，同样有份参演的Val C则表示：「啱啱拍咗一个礼拜，开头拍咗片段过程，几组之后慢慢习惯点拍戏，暂时未上手，可能系之后嘅事。」Val C有幸于戏中与男主角刘青云短暂对戏，直言远观导演与他交流得著最多，留意到他就角色询问许多问题，发觉原来作为演员要明白每句对白背后意思，再度身订造演绎方法，但在现场却一直未敢请教青云：「我未敢同佢倾偈，知道佢好友善，有讲哈啰同拜拜，但唔敢真系对话！」Macy闻言则非常希望到场探班，观看队友与影帝演戏过程，Carina则表示欢迎。

Ada与Macy歌唱节目即将播出

Ada与Macy预告歌唱节目即将播出，队友之间更会大斗歌艺擦出火花，但Ada笑言未为竞争秘密练兵：「我哋好公开咁练完录完歌就send出嚟！」Val C则认为两位队友歌唱风格不同，就算一起练习亦会得出不同结果。

