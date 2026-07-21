谢贤离世丨四哥仍有作品未公开 翻拍《万水千山总是情》尘封9年 演内地小生严屹宽父亲

《星岛头条》昨日（20日）独家报导谢贤（四哥）死讯，据知他已于7月20日以本名「谢家钰」在医院出殡，灵柩移往合石火葬场火化。谢贤与狄波拉的子女亦发文证实，谢贤于7月16日因肺炎离世，享年89岁。谢贤一生奉献给演艺事业，留下了无数脍炙人口的经典作品，包括剧集《千王之王》、《万水千山总是情》及电影《少林足球》等，至今仍是香港人的集体回忆。然而最可惜是谢贤的遗作，他参与演出的翻拍版《万水千山总是情》尘封9年，直至他离世仍未有机会播出。

内地小生严屹宽接谢贤棒

内地剧《万水千山总是情》，早于2017年翻拍谢贤的同名经典爱情剧。1982年由谢贤与汪明荃担纲主演的原版《万水千山总是情》，创下了平均50点的惊人收视纪录，成为香港电视史上的「神剧」之一 。在新版中内地演员严屹宽接棒谢贤，挑战当年的经典灵魂人物，专一深情的「阮庭深」，而凭《延禧攻略》为港人熟悉的秦岚，则挑战汪明荃的经典角色「庄梦蝶」，重新演绎这段两代人的恩怨情仇。

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谢贤演出男主角父亲

为了向经典致敬，新版《万水千山总是情》剧组特别邀请到原版男主角谢贤，以及另一位老戏骨刘松仁客串演出。当年的「阮庭深」谢贤这次在剧中升呢饰演严屹宽的父亲「阮涛」，与刘松仁同台飙戏。从剧照可见，谢贤拍摄时虽已年届80岁，但身穿笔挺黑色西装、戴著招牌太阳眼镜，巨星气场展露无遗 。然而这部备受期待的作品，自2017年杀青后，播出之路却一波三折，即使在2020年后将剧名更改为《阳光正好依然是你》，但至今仍未有确切的播映日期。

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